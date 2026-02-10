國道死亡事故！他肇事下車查看…被撞噴當場慘死、闖禍女駕駛骨折送醫

記者陳弘逸／雲林報導

國道1號北向241.1公里，雲林縣斗南路段，今天（10日）清晨驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向241.1公里，雲林縣斗南路段，今天（10日）清晨驚傳死亡車禍，一名男子開車肇事，停下後，人下車查看，又被其他車輛追撞，人當場死亡；另名肇事女駕駛骨折送醫，詳細事故原因，仍待釐清。

事故現場一片凌亂。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在今天（10日）清晨5時15分，邱男開車行經國道1號北向241.1公里內側車道，不明原因跟行駛於中線車道聯結車發生碰撞；當下邱男肇事後，停於內側車道，人下車，卻遭後方石姓女子駕駛的撞上，接著又被另輛車撞上。

肇事駕駛下車查看，又被其他車輛追撞死亡。（圖／翻攝畫面）

這起車禍事故，導致肇事的邱男死亡，追撞的石女腿部骨折送醫，初步了解，除死者待抽血檢驗之外，其餘駕駛都無酒駕情事。

追撞的石女腿部骨折送醫。（圖／翻攝畫面）

國道警察呼籲，駕駛務必隨時注意前方動態並保持安全距離，避免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

