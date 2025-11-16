國道死亡車禍！友人開車自撞翻車 19歲男「噴出車外」頭破當場不治

記者林意筑／雲林報導

國道1號虎尾段驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

國道1號雲林虎尾路段驚傳死亡車禍！今（16）日清晨5時許，19歲蔡男駕駛轎車行經南向237.6公里處時，突然自撞護欄翻覆，撞擊力道猛烈，坐在後座的19歲許姓男子噴飛出車外，當場失去生命跡象，隨後行駛於後方的陳男誘因煞車不及撞上，現場一片狼籍，整起事故造成1死5傷悲劇。

事故造成1死5傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

今日清晨5時33分許，蔡男開車載著許男行經國道1號南下虎尾路段，因不明原因突然直衝自撞外側護欄，導致車輛翻覆，成坐在左後方的許男瞬間噴飛至車外，橫躺於外側車道上，造成頭部重創，當場失去呼吸心跳。

不久後駕駛於後方內線車道的林男目擊此意外，緊急踩煞車造成車輛失控，打橫停駛於中線車道，另輛小貨車駕駛陳男見狀後閃避不及，又朝林男車輛撞上，造成蔡男、陳男等5人全身多處擦挫傷。

警消人員獲報趕抵，立即將許男送醫搶救，但仍因傷重不治，警方也於現場處理並維護交通，事故於6時33分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因待釐清，國道第四公路警察大隊則呼籲，用路人務必注意前方路況、保持安全距離，以免因一時疏忽或分心造成危害。

