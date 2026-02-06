國道沒繫安全帶噴3000？他靠「模擬實驗」神還原翻案 法官：照片不清楚不能罰

一名劉姓男子駕車行經國道3號，遭員警拍照開罰乘客未繫安全帶，駕駛特別做模擬實驗，主張衣服顏色和反光會影響辨識，法官採信撤銷原處分，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

一名劉姓男子去年5月駕駛自小客車行經國道3號，遭員警拍照取締「前座乘客未依規定繫安全帶」，裁罰3000元，劉男不服提起行政訴訟，他除了強調乘客有繫安全帶，也穿著同樣白色衣服在車內「模擬拍攝」，證明安全帶會因為反光和坐姿「隱形」，必須靠近才能看得清楚。法官審理認為，處罰要提出「完全確信」證據，行政機關也要負舉證責任，因照片無法清楚辨識，判劉男勝訴，罰單撤銷。

警方拍照取締駕駛經過？

全案源於去年5月13日下午13時許，劉姓男子駕駛自小客車行經國道3號南下71.7公里處，遭國道第六公路警察大隊員警在高處拍照取締，認定「汽車行駛於高速公路前座乘客未依規定繫安全帶」，移送台中市交通事件裁決處，依「道路交通管理處罰條例」開罰3000元。

廣告 廣告

劉男不服提起行政訴訟，他主張前座乘客確實依法有繫妥安全帶，從警方採證照片，也隱約看見安全帶位於乘客右肩至胸口位置，只是安全帶顏色和座椅接近，乘客又穿著白色衣物，擋風玻璃有反光，才造成採證畫面辨識不清。

原告模擬實驗提出什麼樣有力佐證？

為了證明自己的論點，劉男還自己進行「情境模擬」實驗，他特別穿上同樣白色衣服，在同一台車子裡模擬安全帶，發現安全帶確實會因為反光或坐姿而「消失」或「顯現」，必須靠近車窗才能看清。

全案經台中高等行政法院審理，法官指出，行政機關對人民裁罰，應該就處罰要件事實負舉證責任，且須提出足以使法院心證達到「完全確信」程度的證據。法官勘驗警方採證照片，發現畫面中的安全帶並不明顯，但局部放大依稀可見黑色條狀物。

法官判決罰單撤銷的理由有哪些？

進一步檢視劉男提出的模擬實驗畫面，法官發現，在相同穿著與車況下，因擋風玻璃反光與拍攝距離，即便實際有繫安全帶，的確從遠處或正前方仍難以清楚辨識。

法官認為，如果事實處於好像有繫又好像沒繫的「真偽不明」狀態，法律上的不利益應由行政機關承擔，加上交通部曾函釋，應避免因「角度、衣物、坐姿」等因素導致採證不清，損害執法公信力。綜合相關理由，法官以原處分難認適法，判決撤銷3000元罰鍰，劉姓男子勝訴。

更多鏡週刊報導

喝花酒助鍾文智查個資討債！「督察組長」也涉案 南港分局公布2官警懲處

居然還在打！古巴重砲連5屆參加經典賽 39歲「不老神話」球迷全跪了

40歲心肌梗塞猝死家中！ 醫師揭這族群共同點：危險宛如行人闖紅燈