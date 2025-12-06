國道深夜驚魂！轎車突冒火球狂燒 里港夜空瞬間被炸亮

轎車深夜突冒火光引擎室爆燃嚇壞用路人。（圖 ／翻攝畫面）

國道10號5日晚間10時16分左右發生一起驚悚火燒車事件，地點位在東向25.4公里、屏東里港路段，1輛由32歲劉姓男子駕駛的轎車，行經該路段時疑似因不明原因引擎溫度異常升高，儀表板出現警示訊號，劉男察覺有異後，立刻將車輛緊急停靠在外側路肩避險，未料才剛停下不久，引擎室便突然竄出火舌，接著爆發出巨大火光，瞬間照亮整個夜空，場面相當駭人。

從現場畫面可見，車頭在短時間內被烈焰全面吞噬，火勢猛烈，濃煙直竄天際，讓不少路過的駕駛驚嚇不已，紛紛減速閃避，所幸劉男當下反應迅速，成功在起火前逃離車內，未造成任何人員受困或傷亡。

廣告 廣告

警消單位接獲報案後，立即派遣人車趕赴現場搶救，消防人員歷經約1小時的灌救後，於晚間11時18分左右順利將火勢完全撲滅。由於事故車輛停靠於外側路肩，未占用主線車道，因此並未波及其他車輛，也未造成國道嚴重回堵，避免了更大規模的交通事故發生。

目前詳細起火原因仍有待後續鑑定釐清，不排除可能與車輛電路異常、引擎過熱或機件故障有關。警方也特別呼籲，車輛平時應定期進行保養與安全檢查，行前務必確認冷卻系統、油路及電線狀況，避免因機械故障導致火燒車意外，不僅危及自身安全，更可能危害其他用路人的生命財產。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴

亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋

藏不住了！Joeman新女友網友起底 她隆鼻、分帳吵架「就是她」