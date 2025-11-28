國道清水服務區奪獎！今起3天有三重奏優惠

▲國道清水服務區榮獲促參金擘獎雙優。（圖／高公局）

[NOWnews今日新聞] 財政部今（28）日辦理第23屆金擘獎頒獎典禮，清水服務區從眾多促參案件中脫穎而出，高公局與民間機構統一超商股份有限公司榮獲「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，為與用路人分享得獎喜悅，自11月28日起清水服務區推出3天歡慶三重奏優惠活動，用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋1支(限量3000支)；此外，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠、於星巴克單筆消費滿800元加贈旅行收納包。

廣告 廣告

高公局指出，本次是高公局榮獲促參金擘獎的第五座獎盃，清水服務區得獎主要歸功於三項關鍵因素，首先是創新設計「激勵式變動權利金」機制，讓民間機構投入更多創意與資金，打造全新服務區風貌，營運績效也大幅突破以往。其次在施工過程中展現高度協調能力，確保營運不中斷，創造國道服務區歷來最大的臨時賣場，兼顧施工品質與旅客體驗。最後是積極配合政府環保綠能與智慧交通政策，於服務區內設置電動車快充站、太陽能板與地磁停車系統，有效提升用路人停車便利性。

為慶祝得到素有「促參奧斯卡」美譽的金擘獎，清水服務區推出「金擘雙喜 歡慶三重奏」優惠活動，從金擘獎頒獎當日起3天至11月30日，用路人可持現場消費發票至服務台捐贈，即可免費兌換蛋捲冰淇淋1支(限量3000支)；此外，7-ELEVEN思樂冰全部口味買一送一優惠、於星巴克單筆消費滿800元加贈旅行收納包。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TPASS 2.0來了！12月起搭國道客運享回饋 最高賺30%

雞籠、太空包掉路上！國道頻傳貨物散落 最重罰款金額曝

普發現金偽冒網站已停11個 財政部重申辨識網站防詐3原則