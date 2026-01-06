國道火燒車！聯結車引擎有異音 下秒瞬間成火球畫面曝光

消防人員到場灌救。（圖／翻攝畫面）





一名林姓男子今天（6日）凌晨駕駛聯結車載運食品，沿著國道1號北上行駛，行經43.7公里林口路段時，發現引擎聲音不對勁，剛停到路肩，車輛就起火燃燒，所幸林男並未受傷，也並未波及到其他車輛，火勢也迅速被撲滅，確切起火原因仍待釐清。

據了解，這起事故發生在今天（6日）凌晨1時許，46歲林姓男子駕駛聯結車載送食品，行經國道1號北上43.7公里林口路段，聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，整部車瞬間陷入火海。

廣告 廣告

消防人員到場灌救。（圖／翻攝畫面）

消防人員獲報迅速趕到現場進行灌救，整個火勢在凌晨2時31分撲滅，後續也在凌晨4時15分排除現場恢復通車，確切車輛起火原因，仍待後續進一步調查釐清。

國道警方也呼籲用路人，應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

消防人員到場灌救。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

27歲男越級駕駛！重機跑北宜財茂彎撞3車 慘吞罰單

為停車格大打出手！蘆洲2男全受傷掛彩 還要進警局

深坑工安意外！ 司機卸貨遭鋼板重壓爆頭慘死

