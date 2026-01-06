國道火燒車！聯結車「引擎有異音」陷火海 貨物全燒毀損失慘重

社會中心／陳韋劭報導

聯結車不明原因起火燃燒，整輛車陷入火海，警消人員到場灌救。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向林口路段今天（6日）凌晨發生一起火燒車事件，林姓男子（46歲）駕駛聯結車行經該路段時，聽聞引擎有異音，駕駛停靠路肩下車查看，車輛不明原因起火燃燒，整輛車陷入火海，警消人員到場撲滅火勢，但車內的食品貨物已幾乎全被燒毀，所幸未造成人員傷亡。

警方指出，6日1時2分左右接獲通報，國道1號北向43.7公里林口路段，有1輛聯結車起火燃燒，警消抵達現場後，發現事故車輛占用外側路肩及外側車道車道，隨即佈水線進行灌救，火勢於2時31分撲滅，現場於4時15分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待進一步鑑識。

警方調查，林姓男子獨自駕駛聯結車載運食品北上，行經林口路段時聽見引擎有異音，因此將車輛停靠路肩、下車查看，不料車輛隨即起火燃燒，整輛車不久後即陷入火海，車上的貨物野雞輝全被燒光，相關損失待查。

駕駛停在路肩查看後不久，整輛車即陷入火海。（圖／翻攝畫面）

聯結車不明原因起火燃燒，車內貨物幾乎全被燒光。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並向國道警方報案求援。

