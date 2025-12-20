國道煙火秀？！載爆竹貨車突起火 炸出「熊熊火光」嚇壞用路人

國道1號五股楊梅高架北上38公里處於19日晚間發生一起驚險事故，一輛載運爆竹的小貨車突然起火燃燒，導致車上爆竹失控燃放，現場煙火四射，濃煙瀰漫。這起事故發生在靠近泰山轉接道前的林口路段，雖然沒有造成人員傷亡，但小貨車已被燒毀只剩車架，同時造成國道車流一度回堵約3公里，讓許多用路人驚慌不已。

五楊高架驚魂！載爆竹貨車突燃燒 「濃煙夾火光」車流回堵3公里。(圖／民眾提供)

當時，24歲李姓男子駕駛的小貨車正在國道上行駛，車上載運著大量爆竹。突然間，車輛不明原因開始冒煙起火，情況危急。李姓男子見狀立即將車停靠路邊，車內三人迅速下車逃離。然而，車上的爆竹已經開始燃燒，並迅速失控，在高速公路上狂放煙火，場面相當驚人。

廣告 廣告

李姓男子駕駛的小貨車正在國道上行駛，車輛不明原因開始冒煙起火。(圖／民眾提供)

現場畫面顯示，國道上突然出現大量煙火，伴隨著巨大聲響和濃濃黑煙。目擊民眾表示，高速公路上竟然在放煙火，但這並非是在舉辦慶祝活動，而是一場意外事故。從近處可以清楚看到，濃煙中夾雜著熊熊火光，情況十分危險。警消人員接獲報案後立即趕到現場，火速進行滅火作業。所幸這起事故沒有造成任何人員傷亡，但小貨車已經被火舌吞噬，只剩下車架。同時，現場的濃煙也導致國道車流一度回堵約3公里，影響交通順暢。

國道上突然出現大量煙火，伴隨著巨大聲響和濃濃黑煙。(圖／民眾提供)

至於詳細的起火原因，目前仍需等待相關單位進一步調查釐清。這起事件不僅嚇壞了駕駛和乘客，也讓停下腳步觀看煙火的民眾直呼「最迷人的最危險」。一場原本平常的載貨行程，卻突然演變成火燒車和煙火秀，讓在場所有人都感到震驚和恐懼。

這起事故沒有造成任何人員傷亡，但小貨車已經被火舌吞噬，只剩下車架。(圖／TVBS)

更多 TVBS 報導

廟會煙火突釀火勢！廟方潑「礦泉水」滅火 信眾：旺啦

左轉未禮讓！駕駛辯「她闖紅燈」 監視器曝真相打臉

拖板車轉彎怪手重摔！13噸鋼鐵猛獸墜地 嚇壞後車急煞

彰南路庇護島變「車禍島」！小貨車撞上翹起 駕駛：A柱害的

