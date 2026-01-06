國道狂飆185公里追撞卡車！大咖女星過失傷害遭起訴 賠償金額曝光

記者蔡維歆／綜合報導

日本女星廣末涼子去年4月在新東名高速公路發生追撞事故，當時車速高達時速185公里，追撞大型拖車後再撞上側壁，造成同車男性肋骨骨折，事件曝光後引發日本社會高度關注。去年12月22日掛川區檢署以違反《汽車駕駛致死傷行為處罰法》（過失駕駛致傷）提起簡易起訴，靜岡地方法院昨5日證實，掛川簡易法院已對廣末涼子做出罰款70萬日圓（約14萬元台幣）的簡易命令，該命令日期為去年12月23日。

根據日媒報導，不少人希望廣末涼子復出。（圖／翻攝自廣末涼子IG）

根據起訴書等資料指出，廣末涼子於去年4月7日在靜岡縣內的新東名高速公路上駕駛汽車時，追撞一輛貨櫃車，造成同車的男乘客肋骨骨折等傷勢，據悉她當時車速高達185公里。至於她涉嫌踢打女護理師的傷害事件則已獲不起訴處分。

而廣末涼子事後曾透過3名律師發表聯名聲明，向事故相關人士與社會大眾致歉。她也在官方網站發文表示，將誠實面對自己的行為，並在醫師指導下，優先調整身心狀態與日常生活，對於是否正式復出演藝圈，則未做出明確承諾。

