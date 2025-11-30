國道疾駛「車內掉出一個人」真相曝！1女3男到案…他因1事寧願搏命犯罪

記者陳弘逸／高雄報導

國道上突有人跳車，險害目擊車輛為了閃避失控翻覆。（圖／翻攝畫面）

國道一號高雄市楠梓路段，日前傳出乘客從車上摔落，滾到車道險遭輾斃，還害目擊車輛為閃避，差點失控翻覆的離譜案件。警方循線找出跳車的64歲洪姓男子，他疑因債務問題，不想牽連親友，選擇「玩命跳車」再翻越護欄離開，事後目擊駕駛、跳車的洪男及同車3人都未報案，加上是民事案，警方未介入，但跳車舉動，已涉公共危險罪將依法送辦，違反道交條例部分則依法開罰。

警方循線，查出跳車的為64歲洪姓男子疑因債務問題，因不想牽連親人，才選擇「玩命跳車」再翻越護欄離開。（圖／翻攝畫面）

這起案件發生在11月28日中午11時59分許，有民眾目擊，國道一號北向353.7公里處楠梓路段有人跳車，一旁目擊車輛為了閃避，差點失控翻覆，驚險畫面，被人拍下PO網引起關注，但卻無人報警。

警方循線，查出跳車的為64歲洪姓男子疑因債務問題，當天先開車到左營區找徐姓前女友協商，隨後1女3男同車北上途中，洪男因不想牽連親人，才選擇「玩命跳車」再翻越護欄離開。

驚險畫面全被拍下PO網，引起網友熱議。（圖／翻攝畫面）

此案包含洪男在內4人都到案說明，因過程中無強暴、脅迫之行為，加上純屬民事案件，所以警方並未介入；但洪男在高速公路上跳車行為涉及公共危險部分將依法偵辦，另違反道路交通處罰條例部分，依法開罰，將處3000至6000元罰鍰。

