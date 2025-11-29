國道疾駛「車內掉出1個人」連滾帶爬 驚嚇破表！警察說明
國道1號北上高雄楠梓路段，一名行進間的車子，後座突然掉出一個人，滾到車道上，險遭來車輾過；一旁車輛目睹，急忙閃避，差點失控翻覆。驚嚇指數破表的畫面曝光，國道警察29日指出，將調閱CCTV影像追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。
事件發生在國道1號北向353.7公里，畫面顯示1輛自小客車行駛外側車道，由該車摔出1名男性民眾於中線車道，整個人連滾帶爬，十分嚇人。人突然摔出，也導致同車道行駛車輛為閃避該車，險些失控肇事。
網友熱議「那台黑色轎車開車技術敏感度很高，S 型繞很久」、「驚嚇指數破表」、「車門怎麼開的」、「太離譜了」。
國道警察局五大隊指出，若有違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。另同條第3項：前二項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。警方呼籲用路人，前後座駕駛及乘客，依法應繫妥安全帶，待乘坐穩妥方可上路。
