國道突出現鐵架! 深夜8車輾過受損幸無人傷

社會中心／賴國彬 桃園報導

上週六深夜（11/15）國道一號南下路面，居然有鐵架掉落，至少有八輛車閃避不及受到波及，加上當時天色昏暗，又是內線車道，有駕駛撞到連安全氣囊都爆開，國道警察正調閱監視器畫面，要揪出肇事車主。有網友直呼這根本是蓄意殺人，應該予以重罰。

深夜時分，國道內側車道上，突如其來的障礙物，讓駕駛根本閃避不及，迎頭撞上地上鐵架，撞擊力道之猛烈，連安全氣囊都爆開，駕駛事後緩緩停下來，連同好幾部車子都遭殃，儘管沒有人員受傷但大家都飽受驚嚇，車輛也嚴重受損。非當事民眾：「太離譜了啦這樣的東西，應該要綁好不能讓他掉下來，民眾，應該是要重罰，心裡會罵三字經覺得我，怎麼會這麼衰遇到這種事情，很不可思議，為什麼會有這種障礙物。」

國道「鐵架掉落」８車遭殃！網轟根本蓄意殺人

國道有鐵架掉落導致後方8輛車受損！幸好無人傷亡。（圖／警方提供）





民眾直呼誇張，到底誰把鐵架放在高速公路上？影片po上網有人說這根本蓄意殺人，有人說國道上掉寶到底何時才要修法？有人說看到前方內線一台車打雙黃燈停在那，事件發生在15號周六深夜接近12點，國一南下46.4公里處，目前已知共至少有8輛車受害，有的人愛車車頭刮傷，也有人是底盤受損，但推測受損的車輛，可能更多。





國道第一大隊分隊長陳孟宏：「經查該掉落物疑似鐵架，目前共計有8部車輛輾壓，造成車輛受損警方目前正，擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛貨物掉落，依道路交通管理處罰條例，可處汽車駕駛人，新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」國道警察喊話最高罰1萬8，但這鐵架究竟是鋁梯，是招牌，還是空架子，不論如何警方呼籲駕駛人，都綁牢車上物品，以免吃上罰則，要是造人員傷亡，還面臨刑法追究責任。

