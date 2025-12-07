國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

許多駕駛抱怨，台灣的路標設置過於靠近路口或設在無法變換車道處，即便看懂箭頭含意也往往來不及反應。圖／聯合報系資料照

開車行駛於國道或快速道路時，路標是駕駛人判斷動線的重要依據，但你是否曾留意過，綠底白字的指示牌上，箭頭有時朝上、有時朝下，兩者究竟有何玄機？交通部近日在社群平台解答，這兩種箭頭其實隱含完全不同的指示意義。不過，這番科普文貼出後，卻引來大批用路人吐槽，直指台灣道路設計的最大問題並非標示不清，而是「設置位置」太不友善。

交通部在臉書粉專貼出一張圖卡教學，以國道標誌為例，左側寫著「頭城」的牌面下方繪有兩道向下箭頭，右側寫著「台北」的牌面則標示單一向上箭頭。交通部解釋，箭頭方向不同，功能大相逕庭：箭頭朝上屬於「地名方向指示標誌」，主要告知駕駛人這條路線通往的地點、方向及公路編號；箭頭朝下則為「車道指示標誌」，明確指出若要前往該目的地，車輛必須行駛在箭頭下方的特定車道。

簡單來說，箭頭朝上是告訴你「往前走會去哪裡」，箭頭朝下則是提醒你「現在要走這條車道」。

這則冷知識曝光後，讓部分民眾恍然大悟，回想起這是駕照筆試中的「陷阱題」，但更多駕駛人卻在留言區宣洩對道路規劃的不滿。許多網友指出，這類標誌設計的最大敗筆在於「不夠直覺」，且設置地點往往缺乏緩衝距離，「每次看到朝下的箭頭時，通常已經是在匝道分岔點，地上也變成雙白線或槽化線，根本來不及切換車道」、「都要路口了才告訴我要走哪一線，是要駕駛會通靈嗎？」

此外，也有不少網友藉此批評台灣整體的交通號誌規劃混亂，有人抱怨指示牌文字過小、充斥不合理的速限與區間測速，讓人開車時手忙腳亂；也有騎士無奈表示，平面道路的車種分流與號誌更是複雜，「左轉要靠右、機車道不准重機走」，各種「獨創」的交通邏輯讓外地人甚至外國遊客無所適從。

