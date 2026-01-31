國道罕見「鹿殺」外還曾「路殺」白鼻心、 眼鏡蛇等 國3最多

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名駕駛人昨天(30日)開車行經國道3號北向台南白河路段，在內線車道竟發現有頭水鹿在車道行走，車子正面撞上鹿，鹿當場死亡、轎車車頭毀損。根據交通部高速公路局統計，國道路殺脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，狗和貓居次，還有其他哺乳類和爬蟲類動物。

高公局最早開始投入道路路殺課題的調查，可溯源到2007年的「國道讓蝶道」保育計畫開始，改善了紫斑蝶路殺情形。國道的路殺調查是由工程司、路容清潔維護和事故處理人員共同執行，調查人員在每天執行例行工作時，一併調查國道上的動物屍體。

廣告 廣告

根據高速公路局統計，國道生態資料庫自2009年到2022年底，已累計超過9萬筆路殺紀錄，包含哺乳類22種、鳥類103種，兩棲類3種、爬蟲類23種。國道路殺脊椎動物種類組成以中小型鳥類數量最多，其中以斑鳩(珠頸斑鳩、紅鳩、金背鳩、翠翼鳩和綠鳩等)、野鴿、麻雀、白尾八哥(含八哥和家八哥)和白頭翁等5類鳥的數量最多，合計佔全部路殺數量的46%。

狗和貓的紀錄僅次於斑鳩和鴿子，合計約佔26%；哺乳類動物除白鼻心與台灣野兔外，以赤腹松鼠、小型鼠類和蝙蝠紀錄較多；爬蟲類中以雨傘節、眼鏡蛇、臭青公、鱉和斑龜較多。

而根據高公局資料，比較各國道調查結果，國道3號和國道1號由於路線長度關係，分別位居路殺數量前一、二名，而國道3號又因鄰近淺山且周邊棲地較國道1號自然而路殺數量較多。

以密度來看，國道10號的路殺密度最高，平均每年每公里13.8隻，其次為國道3號的6.2隻和國道1號的5.6隻，而不同國道的路殺動物組成也有些差異。

為了改善國道路殺問題，第一座國道「動物通道」在2010年4月改善完成，接下來到2020年陸續設置了總長度超過40公里的國道路殺動物防護網，由既有結構物改善而成的動物通道則有跨越式3座和穿越式14座，各處改善措施成效評估結果都顯示，目標物種的路殺率大幅下降。

【看原文連結】

更多自由時報報導

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

