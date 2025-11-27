國道自撞爆胎剩輪框硬開 離譜男下平面又追撞

高雄一名李姓男子26日晚間開車，先在國道自撞護欄，導致右側兩顆輪胎通通爆胎。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





爆胎爆到只剩輪框了，這駕駛居然還繼續開！高雄一名李姓男子26日晚間開車，先在國道自撞護欄，導致右側兩顆輪胎通通爆胎，他硬開下交流道，一路開到右前輪的輪胎整個剝落都消失了，還追撞一輛休旅車，目擊民眾說，肇事駕駛就連警方到場了還一度不肯下車。警方除了對他追撞事故開罰之外，也要追查他在國道是否涉及肇逃，保養廠也說用輪框開車真的很危險。

店家監視器拍下休旅車經過，後方「喀拉喀拉」的聲響越來越大聲，以為是大貨車，卻是一輛銀色小轎車，定格來看銀色轎車保險桿脫落，右前輪輪胎也完全消失，這「喀拉喀拉」的巨響全來自於輪框撞擊地面發出來的，這樣的車是要怎麼安全行駛，果不其然，下個路口就追撞開在他前方的休旅車，民眾也拍下追撞後的事故現場，只見銀色轎車保險桿脫落，右前輪只剩輪框，輪胎橡膠的部分完全消失，讓旁人通通看傻眼。

目擊民眾vs.記者：「兩個小姐叫他（肇事駕駛），叫他下車下車下來下來，都不要下來都不下來喔，啊警察來他也都不下來。」

警方到場繪測時轎車右側前後輪都爆胎，前輪還只剩輪框車身嚴重傾斜，26日晚間將近10時，開銀色轎車的李姓駕駛在高雄鼎山街和愛國路口追撞前方等紅燈的姚姓女駕駛，警方追查才發現，原來李男先在國道自撞分隔島，導致右輪爆胎，從鼎金交流道下平面道路還一路開了3.4公里，開到輪胎到不知飛去哪了，又在事發路口追撞前車。

其他民眾：「會啊怎不會怕，萬一方向盤偏掉怎麼辦。」

保養廠業者：「傷底盤是不至於啦，但安全性問題非常的嚴重啦，因為我們在煞車的時候，我們不是單靠你煞車皮而已，還要靠輪胎的橡膠去進行煞車，啊如果你沒了，你就是靠鋼圈，這兩邊的凸起處去磨也不夠。」

業者說雖然用輪框開車，不會對避震或是底盤有影響，但輪框就得整個報廢換新的，比停下來叫拖吊車代價還高，追撞前車外加輪胎脫落硬要開，警方將開罰7200罰鍰，也會追究他在國道上是否涉及肇逃，撞車後又繼續開，離譜行徑害人又害己。

