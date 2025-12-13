國道虎尾段驚見豬隻跳車翻滾！因駕駛未綁牢 警開罰單

國道警方今（13）日下午處理一起離奇事故，一名41歲楊姓男子駕駛營業大貨車載運豬隻，行經國道1號北向235.4公里虎尾路段時，車上豬隻竟從車上掉落路面，雖然未波及其他車輛，而警方到場後也緊急封閉部分車道，並協調拖吊車將豬隻移置路肩，但楊姓駕駛因載運物品未捆紮牢固，仍要吃罰單。

楊姓男子駕駛營業大貨車載運豬隻，行經國道1號虎尾路段時，豬隻突然摔落，警方找來拖吊車將豬隻放置路肩。（圖／警方提供）

警方表示，這起事件發生在下午3時17分，楊姓駕駛大貨車載運豬隻時，疑似因載運未確實綑綁，導致豬隻從車上掉落，在國道上演「豬隻逃亡記」，還一度造成車流回堵，也讓路過目睹這一幕的駕駛，紛紛驚呼「太誇張！」

國道警方指出，楊姓駕駛載運物品未嚴密覆蓋、捆紮牢固，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定，依法可處新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方已當場舉發。警方也呼籲，若因載運物品掉落導致事故，致人重傷或死亡，不僅面臨高額罰鍰，還可能被吊扣或吊銷駕照，駕駛人不可不慎。

