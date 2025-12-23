國道行憲紀念日採單一費率通行費75折

記者李佩玲／臺北報導

12月25日為行憲紀念日，交通部高速公路局今（23）日指出，由於該日適逢耶誕節，預估將有出遊車潮湧現，當天國道將採單一費率收費，通行費打75折，無20公里免費。

高公局說明，行憲紀念日適逢耶誕節，研判假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近的高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。為因應交通負荷，國道將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；此外，行憲紀念日當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），提醒用路人留意相關措施。

高公局也提醒，因行憲紀念日前1日晚上有平安夜相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累；若需要開車，請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，以維他人及自身行車安全。