國道行車安全再升級 霧區閃光黃燈11月起新增事故警示

交通部高速公路局宣布，為提升國道行車安全並減少事故發生，自11月1日起，在設有霧區閃光黃燈的路段，主線發生事件時也將開啟閃光黃燈，提醒用路人注意前方路況。

交通部高速公路局宣布，為提升國道行車安全並減少事故發生，自11月1日起，在設有霧區閃光黃燈的路段，主線發生事件時也將開啟閃光黃燈，提醒用路人注意前方路況。（圖／交通部高工局）

國道部分路段因地形、氣候因素容易產生濃霧，影響駕駛視距判斷，可能引發交通事故。為降低這些風險，高公局已在國道霧區路段設置閃光黃燈系統，當能見度降至400公尺以下時會自動啟亮，顯示前方道路線形。同時，路段上游的資訊可變標誌（CMS）會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「OO（地點）-OO（地點） 濃霧/請開頭燈」等警示訊息。

高公局表示，為加強提醒國道用路人前方路況，將在設有霧區閃光黃燈的路段新增交通事件輔助警示機制。這些路段主線如發生事故、故障車、散落物等事件時，除了在上游的資訊可變標誌顯示事件地點及類型訊息外，事件上游路段的二側閃光黃燈也會隨之啟亮，讓用路人能提前準備，採取適當應變措施。

高公局強調，當國道兩側閃光黃燈亮起時，表示前方主線可能有異常狀況，包括濃霧導致能見度不佳或有交通事件發生，駕駛應特別提高警覺，做好減速準備，以確保行車安全。此項措施將從11月1日正式上路，期望能有效降低國道事故發生率

