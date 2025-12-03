國道行車糾紛！追撞男情緒失控 揮榔頭砸車襲警畫面曝光

賴男與警方扭打。（圖／翻攝畫面）





國道1號汐五高架環北路段，昨天（2日）晚間爆發行車糾紛事件，一名賴姓男子駕車不慎追撞前方施姓男子的轎車，施男與孫姓同車友人下車找賴男商討車禍理賠事宜時，賴男竟突然情緒失控，拿起榔頭追逐2人，嚇得2人倉皇逃竄，賴男則拿起榔頭猛捶對方轎車，國道警方獲報到場，喝令賴男丟棄榔頭，但賴男情緒持續失控拒絕配合，更造成警員受傷，當場被警方逮捕，後續突發身體不適，被送往醫院救治，至今尚未製作筆錄，仍無法釐清確切事發經過。

警方逮捕賴男。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起行車糾紛事件發生在昨天（2日）晚間8時許，52歲施姓男子駕車載著孫姓友人，行經國道1號汐五高架道北上26.1公里環北路段時，突然遭後方的46歲賴姓男子追撞，雙方將車輛停放道路邊，並下車商討車禍相關事宜。

雙方在國道汐五高架環北路段發生車禍。（圖／翻攝畫面）

卻沒想到，賴男卻突然情緒失控，拿起榔頭就追著2人，嚇得2人倉皇往環北交流道躲避，賴男追不上2人，轉頭朝施男的轎車猛砸，後續國道警方到場，喝令賴男丟棄榔頭，但賴男情緒依舊不受控，拒絕配合警方，更導致一名黃姓國道警員左手及左脚局部擦挫傷。

賴男所持的榔頭。（圖／翻攝畫面）

國道警方見狀隨即依現行犯將他壓制在地，後續賴男聲稱身體不適，在警方戒護下前往醫院就醫，至今仍無法製作筆錄，確切事發經過仍待釐清，全案將朝妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

國道警方也呼籲用路人，若是遇到行車糾紛，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若有涉及刑案依法偵辦。

施男轎車被賴男砸毀，擋風玻璃破裂。（圖／翻攝畫面）

