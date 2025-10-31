國道設霧區閃光黃燈路段 11月起主線有狀況將警示

（中央社記者黃巧雯台北31日電）為提升國道行車安全並減少（二次）事故發生，高公局今天宣布，自11月1日起，將在12處設有霧區閃光黃燈路段，在主線發生事件時，啟亮閃光黃燈提醒用路人注意前方路況。

國道部分路段因地形、氣候因素易產生濃霧影響視距，導致駕駛人不易判斷路況，進而可能引發事故。為降低這類風險，高速公路局發布新聞稿表示，已於國道霧區路段設置閃光黃燈，在能見度降至400公尺以下時自動啟亮，顯示前方道路線形，而在資訊可變標誌（CMS）也會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「OO（地點）-OO（地點）濃霧/請開頭燈」，提醒用路人小心駕駛。

為加強提醒國道用路人前方路況，高公局指出，11月1日起，將在國道1號平面35K至41K泰山至桃園、國道3號70K至77K高原至關西服務區等12處設有霧區閃光黃燈路段，新增交通事件輔助警示機制。

高公局表示，若上述路段主線發生事故、故障車、散落物等事件時，除在資訊可變標誌會顯示事件地點及類型訊息外，事件發生路段的兩側閃光黃燈也會隨之啟亮，讓用路人可提前準備，隨時採取適當應變。

高公局提醒，國道兩側閃光黃燈啟亮時，代表前方主線有異常狀況，可能遇到濃霧能見度不佳或有交通事件發生，駕駛應特別提高警覺，做好減速準備，以保持行車安全。（編輯：張雅淨）1141031