國道警察執勤遭慘撞「紅斑馬」車尾嚴重潰縮！引擎室全毀…肇事男送醫
記者陳弘逸／台南報導
國道警察大隊編號483巡邏車，今天（17日）凌晨，在國道1號南向317.5公里處，台南市永康區開啟警示燈，及昇降警示燈協助警戒時，遭後方車輛追撞，導致兩車嚴重毀損，肇事男駕駛輕傷送醫，詳細事故原因，仍待釐清。
這起車禍發生在今天（17日）凌晨，國道警察大隊編號483巡邏車，在國道1號南向317.5公里處，台南市永康區開啟警示燈，及昇降警示燈協助警戒時，遭35歲楊姓男子從後方追撞。
事故當下，肇事車輛、警車嚴重毀損，楊男受輕傷送醫治療，暫無生命危險，初步了解，他疑未注意車前狀況肇事，詳細事故原因仍待釐清。事故現場，於今天清晨3時26分排除，全線恢復通車。
國道警察呼籲，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。
