國道警察執勤遭慘撞 「紅斑馬」車尾撞凹變形
國道1號南向317.6公里處，今（17）天凌晨發生警車「紅斑馬」遭追撞事故，造成車尾嚴重受損，肇事車輛的車頭也整個撞爛。
據了解，當時國道警巡邏車正在協助執行警戒勤務，肇事駕駛疑似沒注意車前狀況，往前撞擊發生追撞。還好沒造成重大傷亡，肇事駕駛僅受輕傷。
肇事駕輛車頭嚴重毀損。圖／台視新聞
台南／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
早產兒台南急送林口長庚 警「紅斑馬」開道平安轉院
抓到了！騎小綿羊闖國道甩警 女騎士恐遭罰3萬「公共危險罪送辦」
瘋狂「小綿羊」闖國道狂飆44公里 遇警竟逆向逃脫
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 57
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 39
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 37
長照3.0預算突破1153億元 少子化尋解方「明年有新方案」
長照3.0自今年9月起分階段上路，明年預算突破1153億元，正式跨越千億大關。其中包括韌性條例，也編列逾60億元，用來照顧獨居、孤老長者。衛福部長石崇良表示，除了長照預算增加，明年健保總額將突破兆元，會持續投入偏鄉遠距醫療與在宅醫療服務。中天新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 1
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 4
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
即時中心／顏一軒報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 9
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 4 小時前 ・ 4
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通
彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
高虹安二審宣判大逆轉 台灣民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
「台南小草老闆」酒駕撞死清潔工！獲救「瞎扯1句推責任」險遭圍毆
社會中心／巫旻璇報導台南一間香酥鴨店的 48 歲鄭姓老闆，16日上午酒後駕駛，釀成一起奪命車禍，撞死年僅 23 歲的陳姓清潔隊女隊員，酒測值高達 0.95。更惡劣的是，他從車內被救出時竟矢口否認開車，聲稱有叫代駕，謊言當場惹怒周遭民眾及家屬，差點釀成群毆。民視 ・ 1 小時前 ・ 7
歐客佬賣假貨！「藝伎咖啡」產地造假 台中食安處函送法辦
中部地區知名咖啡連鎖品牌，且屢獲「臺中市十大伴手禮」殊榮的「歐客佬咖啡」，近日捲入重大爭議。巴拿馬知名咖啡莊園 Finca Sophia 的莊園主、被業界譽為「藝伎咖啡教父」的 Willem J. Boot 二度公開發文，強烈指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，冒充「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義高價販售，嚴重損害國際品牌聲譽。事件爆發後，臺中市政府食安處已主動介入調查，並將全案函送三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 7
黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口！周刊報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元到凱思國際，之後馬上轉注資民報，坐實了黃國昌就是凱思跟民報的實際掌控者！而其中一名匯款成立凱思的就是他的姻親，也是貼身助理賴以強。黃國昌到北院聲援柯文哲，但自己也是官司纏身，他涉貪案有新進展，周刊報導，一位本土派傳產老董供稱，黃國昌以周轉為名，向他借1000萬，他在2022年把錢匯入凱思帳戶，凱思隨即轉給民報，都是黃國昌的意思，檢調依此認定，黃國昌實質主導凱思。民眾黨主席黃國昌：「北檢偵查亂公開，然後洩露片面扭曲的訊息給鏡周刊，開始編故事，這兩個哼哈二將配合民進黨。」立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「新聞媒體基於調查真相，可以提出他們手中有的證據，公眾人物如果覺得這所言非實，那當然也有相關的司法救濟途徑。」周刊爆料有金主坦承匯款千萬給黃國昌。（圖／民視新聞）周刊還爆料，凱思國際一開始成立的資金，來自李麗娟和黃國昌的賴姓姻親，合計匯款100萬，而這位賴姓姻親就是黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，從黃國昌在中研院就一路跟著他到時代力量，擔任他的貼身助理，被解讀是夫人派，更坐實他就是黃國昌的金流防火牆，用來掩人耳目。黃國昌與助理賴以強。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好了，不要揮舞國家機器檢調大刀，對我身邊的人去恫嚇。」律師黃帝穎：「一旦鞏固黃國昌是實質負責人的話，黃國昌將難脫兩大法律責任，第一個部分是台亞案的，200萬元進入凱思國際，將是不違背職務收賄罪，處七年以上有期徒刑，另外一個部分是黃國昌，如果實質負責凱思國際，那指揮狗仔進行政治跟拍，本質上並不受新聞自由的保障。」凱思國際涉及各方資金，現在防火牆被破解，跟黃國昌的關係，也將攤在陽光下。原文出處：黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際 更多民視新聞報導國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了民視影音 ・ 22 小時前 ・ 2
高速追撞垃圾車釀1死！ 賓士男驚人酒測值曝
事故發生後，自小客車的48歲鄭姓男子也一度受困在車內，腿部骨折，所幸其脫困後，意識清楚，緊急送醫後並無大礙；不過正好在垃圾車後方的23歲陳姓女隨車人員則被夾在中間，當場無生命跡象，明顯死亡。不過鄭男送醫後也被發現其酒駕，酒測值更是來到驚人的0.95mg/l。該起事故...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 1
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
補習班清潔婦騎單車返家遭捲公車底 家屬認屍淚崩
台北市 / 綜合報導 台北市昨(16)日一名婦人騎自行車，意外與公車碰撞捲入車底，最後不幸喪命。畫面中一名7旬婦人騎乘自行車意外與一輛公車發生碰撞，當下婦人被捲入公車車底，救出後緊急送醫搶救仍然回天乏術，根據了解婦人是在附近補習班擔任清潔工，下班騎單車回家竟發生意外，家屬抵達現場悲痛認屍，而公車駕駛酒測值為0，意外發生的原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話