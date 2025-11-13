國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「對得起大家嗎？」網見真相讚爆了

娛樂中心／綜合報導

國道公路警察局近日在臉書上直接發出大哉問：「不取締對得起大家嗎？」並公開一張最新取締照，只見一輛轎車大剌剌開在內側車道，時速卻只有「開這樣」讓警察不得不送出取締，由於貼文語氣太生動調皮，瞬間吸引超過2.5萬名網友按讚，不少網友一看到大喊：「拜託多抓這種的！」、「龜速車真的不要上國道！」。





國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「不取締對得起大家嗎？」萬網見真相讚爆：多拍點

國道公路警察局近日在臉書公開慢速車佔用內車道問題，曝光一輛只開86公里的轎車捕捉照，瞬間引爆網友討論。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

廣告 廣告

國道公路警察局近日於臉書粉絲專頁公開一張「違規鐵證照」，發文偷吐槽：「哎呀呀，前面就沒車還慢慢開，根本標準路隊長，讓人森77。」還加碼吐槽國道攝影師天天上工，「攝你慢也攝你快，攝你喜歡貼緊緊，攝你不繫安全帶」，並用三個hashtag提醒駕駛：「慢速車不要佔用內車道」、「我很乖我不當路隊長」、「跟上車流保持安全車距」。

國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「不取締對得起大家嗎？」萬網見真相讚爆：多拍點

警方曝光畫面揭開「違規鐵證」，讓一票網友看了笑喊「支持」。（圖／翻攝自臉書@國道公路警察局）

警方也曝光當時畫面，指出內側車道最低速限為時速110公里，但該輛轎車只有86公里，低標24公里，最後遭警員拍照舉發。官方特別提醒，內線屬於超車道，速度與車流都較快，慢速車佔道不只容易塞車，也會拉高事故風險。貼文一出，網友湧入留言區狂刷好評：「這罰單我支持到爆」、「開 86 還待內線？乾脆下來用推的」、「國道塞車都是這種人害的」。也有人笑說：「攝影師辛苦了，多拍幾張拜託！」國道警也呼籲，開車記得跟上車流、用對車道，不要當路隊長，才能讓大家都更順暢。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：國道警抓包「違規鐵證」超無奈！嘆「不取締對得起大家嗎？」網見真相讚爆：多拍點

更多民視新聞報導

北市「巨肥猴王」坐路邊猛放空！「衝公司上班」畫面逼瘋網

普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕

新人女警「報到太香」暴紅！IG被搜出「服務地點曝」網衝了

