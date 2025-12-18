國道警說明雪山隧道小客車車牌疑似反光案

國九隊表示若使反光車牌當場查獲將進行罰款。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

有民眾日前在雪山隧道拍到有車輛將車牌裝設反光裝置，疑似逃避測速等交通違規，經過國道九隊了解後表示，此舉已經違反交法，一經查到將會處以最高四千八百元罰款。

國九隊表示，民眾十六日在社群平台張貼影像，畫面顯示一輛行駛於雪山隧道外側車道之黑色自小客車，其後車牌疑似有兩個數字反光，導致難以辨識。目前本大隊尚未接獲相關正式報案，惟已留意相關影像內容進行了解，若處置是針對測速行為的話 不會要求車主到案說明，因為車主可能把漆洗掉 到案說明的真實性恐會混淆，如果由警方現場攔查到，上述行為已違反《道路交通管理處罰條例》第十三條第一項規定，包含損毀、變造汽車牌照，塗抹、污損牌照，或以加裝其他器具方式致牌號無法辨認者，將處汽車所有人新臺幣二千四千元以上四千八佰元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或限期改正。

也有車行表示，所謂車牌反光漆或相關產品，早年即已出現，主要用途在於規避違規取締，利用測速照相時反光，使車牌無法清楚辨識，近年已較少見駕駛人使用。

國道警方呼籲，駕駛人應遵守交通相關法規，切勿心存僥倖，以維護國道行車安全與整體交通秩序。