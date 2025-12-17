國道警車處理事故遭追撞 1男送醫、員警未受傷

台中市 / 綜合報導 台中街頭最近出現一輛超吸睛的「台鐵小火車」，藍銀色車身，車燈還會發亮，常在台中火車站、南區一帶趴趴走，可愛外型讓不少民眾忍不住多看幾眼。不過，這輛小火車其實是醫療用電動代步車改裝，警方提醒，駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨最高3萬6千元罰鍰，還要移置保管。火車站廣場上，停著一輛台鐵小火車，藍銀色相間的車身，車燈還會發亮，完美複製台鐵車廂，下一秒整輛車動起來，邊閃燈邊往前開，其實這是一輛電動代步車，最近常常出沒在台中街頭。除了台中火車站，還有南區高工路都有他的蹤影，民眾說：「很可愛，就這樣默默的，一路開開開。」外型實在太可愛，引起民眾關注，他的車主疑似因為很想當司機員，因此改裝車輛。不過，這輛車周邊視線都被車殼遮住，民眾也擔心會有安全疑慮，民眾說：「可能不太妥，如果造成什麼事故的話，要怎麼追責。」雖然可愛，但它改裝上路，還疑似沒有領牌，讓民眾覺得有點危險。中市警三分局健康所副所長陳奕宣說：「駕駛拼裝車輛，未經核准行駛於道路上，將會處以新台幣3600元至3萬6000元以下罰鍰。」雖然沒有民眾報案，不過駕駛拼裝車輛，未經核准開在道路上，可能會面臨3萬6千元罰鍰，還要移置保管。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 1