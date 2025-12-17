國道警車處理事故遭追撞 1男送醫、員警未受傷
（中央社記者楊思瑞台南17日電）國道員警今天凌晨在國道1號南向台南路段處理交通事故時，停放在現場後方協助警戒的巡邏車遭楊姓男子駕駛車輛撞擊，楊男輕傷送醫診治，未造成員警等其他人員受傷。
國道公路警察局第四公路警察大隊新市分隊分隊長黃士原今天上午接受媒體聯訪表示，國道四隊凌晨2時53分接獲報案，前往國1南向317.6公里內側車道交通事故，編號483巡邏車於事故現場後方開啟警示燈及升降警示燈協助警戒時，35歲楊姓男子疑未注意車前狀況，駕駛自小客車撞擊警車肇事。
黃士原表示，事故造成楊男輕傷送醫診治，員警未受傷，雙方酒測值均為0，現場於凌晨3時26分排除，全線恢復通車，詳細肇因尚待調查釐清。
黃士原表示，民眾開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航、緊急煞車等駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。（編輯：張雅淨）1141217
