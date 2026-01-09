國道警陸橋圍籬「開洞追焦」 活動缺口恐釀意外

橫跨國道的陸橋上，高架鐵圍籬被開了好幾個洞，引起民眾對安全的疑慮。（圖／東森新聞）





國道上經常可見員警站在陸橋上，變身追焦手，拍下車輛違規事項蒐證開罰。雲林大埤鄉通往石龜村，橫跨過國道一號245K路段，有民眾發現陸橋上兩側的高架圍籬，被國道員警開了三個小洞，但平常只用束帶固定，隨手可以輕易掀開。當地居民擔心活動式的缺口被有心人士破壞，或是有小朋友調皮往下丟東西，影響過往車輛安全。縣府工務局則說，將會把這幾處缺口上鎖封住，國道員警如果要使用得先申請再開啟。

橫跨國道的陸橋上，高架鐵圍籬被開了好幾個方方正正的小洞，這裡就是國道員警拍下車輛違規的最佳「追焦點」，但這幾個缺口周圍只以塑膠束帶固定，隨手就可以輕易掀開。

附近居民：「這個如果氧化斷掉，掉下去會發生車禍」。

這裡是雲林大埤通往石龜村，橫跨國道一號245公里的路橋，居民說國道員警為了拍攝取締車輛違規，在陸橋兩側的鐵圍籬開了三個小洞，員警執行勤務完後，就以束帶稍微固定恢復，但這幾個孔洞變成活動式缺口，讓當地居民擔心，萬一有人從這幾個缺口丟東西下去，來往車輛可能就會遭殃。

附近居民：「抓超速，但是要顧慮到小孩子或是有一些有心人士，要對社會造成困擾，像不定時炸彈，這個缺口開下去，如果有人要犯案就會造成交通問題的困擾。」

廣興里里長廖振毅：「怕小孩在這裡玩會丟石頭下去，怕爬上去這缺口太危險，小孩子不注意會掉下去發生事故，塑膠的束帶如果斷掉，掉下去會砸到車輛。」

除了靠近245公里，雲林系統交流道附近的陸橋，鐵圍籬被開了孔洞，西螺路段同樣也有，不過已經加裝鎖頭。

雲林縣交通工務局養護工程科技正郭俊延：「我們接管的時候，已經有開孔了，我們現在會先派工把它封起來，之後如果有需求的話，可能國道警察這邊，再向我們申請。」

國道員警表示，這處地點的確是他們進行科技執法制高點，先前協調工務段開設活動式缺口，執勤完畢之後就把缺口復位，主要是不希望影響鐵絲網防護功能，未來上鎖後，如果要再採證取景，將會跟工務單位申請，以免成了危險的漏洞。

