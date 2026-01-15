國道變菜市場！新店隧道自撞翻覆 高麗菜屍橫遍野

（記者許皓庭／新北報導）國道 3 號南向 27.7 公里新店隧道內，昨（14）日下午 3 時許發生一起驚悚翻車意外。一名 25 歲李姓男子駕駛載滿高麗菜的小貨車，行經該路段時疑似變換車道操作不當，導致車輛失控自撞外側路肩後 90 度翻覆。事故造成整車高麗菜散落一地，現場一片狼藉，所幸駕駛僅受輕傷且無酒駕情事，事故原因正由警方調查中。

圖／國道 3 號南向 27.7 公里新店隧道內，昨（14）日下午 3 時許發生一起驚悚翻車意外。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

這起事故發生在昨日下午 15 時 17 分。根據國道警方初步了解，李姓駕駛當時行經新店隧道內，正欲從中線車道變換至內側車道。然而，他在切入過程中發現內側車道已有其他車輛行駛，為避免發生碰撞，李男隨即緊急將車頭切回中線。疑因修正方向盤過猛及操作不慎，小貨車瞬間失控衝向外側路肩，猛烈撞擊後翻覆於車道上。

事故發生後，車斗內裝載的大量高麗菜傾倒而出，佔據隧道內車道，導致交通一度受阻。現場滿地破碎的菜葉與貨車零件交織，畫面相當凌亂。救護人員抵達現場時，確認李姓駕駛神志清醒，僅右手受到擦挫傷。經初步檢傷與包紮後，李男向警方表示傷勢輕微、不願前往醫院就醫。警方當場對其進行酒精濃度檢測，酒測值為零，確認並無酒駕情事。

國道警察局第九大隊目前已完成現場事故攝影與測繪，後續將進一步釐清肇事責任歸屬。警方同時對廣大駕駛人提出呼籲，行駛於高速公路欲變換車道時，必須確實注意鄰近車道的來車動態，並保持足夠的安全間隔。尤其在隧道內行車更應保持專注，嚴禁操作過猛，以確保自身及其他用路人的行車安全，避免類似翻覆意外再度發生。

