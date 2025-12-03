國道變跑道！駕駛揮榔頭追五百公尺 百米衝下交流道

國一汐五高架上，三人狂奔，有人還拿大榔頭，追著被害男子跑。（圖／TVBS）

國道一號汐五高架上發生一起驚險追撞事件，肇事駕駛竟持大榔頭追打前車兩名男子，導致三人在國道上奔跑約500公尺遠，甚至一路追至環河交流道。被害人表示，該名男子自稱服用安眠藥，突然情緒失控拿武器攻擊人，最後被警方壓制後又宣稱呼吸急促，被緊急送醫觀察。這起暴力事件讓被害人心有餘悸，也引發對國道行車安全的關注。

國一汐五高架上，三人狂奔，有人還拿大榔頭，追著被害男子跑。（圖／TVBS）

事發當時，兩輛車一前一後停在路肩上，被害駕駛才剛打開車門，疑似被追打，頭也不回地往前拔腿狂奔。三人直接在國道上展開追逐，穿著深色衣服的賴姓嫌犯手持大榔頭不斷揮舞，嚇壞了被害駕駛及同車好友，兩人往車子反方向奔跑，一路跑至環河交流道下方。

孫姓男子描述，他們奔跑的距離約有三四百至四五百公尺，已經跑到要下交流道的地方。他表示：「追不到我腦羞了，回去砸車了，然後砸完車又繼續追，但他跑不動了就用走的」，「我們不知道跑多久但跑滿遠的」。兩名被害人在國道上狂奔，連自己都覺得荒謬。

據了解，事發當晚，兩名被害人剛從林口發電廠下班，孫姓男子由師傅開車載回家途中被追撞。肇事的賴姓駕駛宣稱有吃安眠藥，原本說要回車上拿證件，卻從副駕駛座拿出榔頭作勢攻擊。孫姓男子表示：「他跟說他這七年來一直被搞，感覺我們也是來搞他的，第一次遇到。」

賴姓嫌犯持榔頭被依現行犯當場逮捕，當下表示身體不舒服，被緊急送往醫院。經過一整晚，他的情緒仍然相當激動，至今還遲遲未製作筆錄。賴姓男子疑似服用安眠藥，被警方壓制後如同睡著一般躺著不動，隨後被送往汐止醫院。目前尚不清楚是什麼原因激怒了他，但在車流量大的國道上持武器追打他人，已嚴重危及公共安全。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

