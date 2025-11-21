國道貨車猛撞油罐車車頭「壓成鐵餅」 駕駛受困命懸一線驚險獲救

小貨車高速追撞油罐車車頭被壓扁如廢鐵，駕駛奇蹟生還。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號彰化段20日深夜上演驚險追撞意外，1輛南下行駛的小貨車行經201公里、快官路段時，不明原因猛烈追撞前方油罐車，撞擊力道之強，瞬間把小貨車車頭擠壓變形到幾乎貼平，現場滿地散落的車體零件宛如爆裂場景，駕駛更被卡在變形的駕駛座中無法動彈，一度命懸一線，所幸消防人員迅速破壞車體將其救出，駕駛意識清楚送醫，幸運逃過一劫。

事故發生於昨晚接近11點，當時小貨車正沿國道3號南下行駛，行經彰化快官路段時，突然追撞前方油罐車，油罐車車身龐大且重量驚人，小貨車在強大衝擊下完全不是對手，車頭直接被擠壓到變形，擋風玻璃碎裂四散，車燈、保險桿與零件噴飛在路面上，現場狼藉程度嚇壞後方駕駛，許多人目睹後直呼「太可怕」。

油罐車駕駛在事故中無明顯傷勢，但小貨車駕駛受困在扭曲的車艙內動彈不得。彰化縣消防局接獲報案後，立即派出破壞器材與救援人員到場，利用撐開工具切割變形車體。經過一番緊急處置後，終於將受困駕駛成功救出，由救護車火速送往烏日林新醫院治療。

由於事故地點位於匝道附近，當時後方車輛一度因視線受阻而驚慌減速，擔心是否會影響深夜交通。所幸國道警察與救援人員處理迅速，將事故車輛移置路肩，未造成大規模塞車，也避免二次事故發生。

國道警方初步研判，小貨車疑似因操作不當或未注意車前狀況而釀禍，但確切事故原因仍需進一步釐清。警方也提醒駕駛人，深夜行車精神易渙散，務必保持安全距離，避免類似悲劇再度發生。

