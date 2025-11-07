國道貨車飛出「雞籠」擊中轎車 公路警比對影像追人

台南市 / 綜合報導

有位鄭先生從新北開車南下出差，5日北返時行經國道一號台南下營路段時，前方內側車道一輛小貨車載運的雞籠，突然掉落往後噴飛，擊中他的轎車，鄭先生跟車上同事嚇得尖叫，好一下子才平靜下來，隨後也立即報警處理，國道警方表示，已經調閱監視器以車追人，將通知車主到案說明，鄭先生表示，車子的維修費就將近6萬元，希望警方能趕快找到車主來負責。

鄭先生開在中線一路直行，突然間內側車道一輛貨車上飛出一個物品，快速飛來，擊中他的轎車，一瞬間被異物砸中，鄭先生跟車上另一名同事，嚇得尖叫，也一直在想那是什麼東西，當事車主鄭先生VS.同事說：「太扯了吧，(有撞到了嗎)，什麼東西飛出來。」

再來看一次當下畫面，那瞬間前方黑轎車及時閃過，鄭先生則來不及閃，物品擊中副駕駛下方，他說從新北南下出差，5日開車北返，約下午4點34分，行經國道一號，台南下營段時意外發生了，當事車主鄭先生說：「後來調行車紀錄器，才發現是一個雞籠，因為當下車流還滿大的，我是覺得，萬一閃避不好或是撞到其他車輛，應該後果不堪設想。」

隨後他開車到國道交通分隊報案，警方調閱監視器以車追人，將通知車主到案說明中，國道警察四大隊新營分隊小隊長施寶文說：「調閱該路段監控影像，及電子收費系統資料比對，已過濾出疑似掉落雞籠之車輛。」

後續也將依道交處罰條例規定，處肇事駕駛人三千元以上，一萬八千元以下罰鍰，而鄭先生表示，車子的維修費就將近6萬元，希望警方能趕快找到車主來負責，也慶幸只有車子被擊中，自己跟同事都平安，只是當下真的嚇出一身冷汗。

