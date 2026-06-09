國道路肩驚見騎車狂飆！安全帽噴飛 目擊駕駛傻眼：阿嬤勇闖國道

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阿嬤騎車狂飆國道路肩，安全帽都噴飛。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 國道經見離譜一幕，民眾駕車行經國道1號中壢路段，發現一輛機車於路肩狂飆，一名身穿橘色上衣的阿嬤騎到安全帽都噴飛，隨即將行車紀錄器畫面上傳社群平台，引發網友熱議，國道警方指出，雖未接獲報案，但後續將依車牌追蹤並開罰。

民眾於社群平台PO出行車紀錄器畫面，國1南下往中壢交流道，看到阿嬤騎車往楊梅方向騎，途中疑似安全帽沒有戴好且車速過快，安全帽竟直接噴飛，讓原PO直呼「阿嬤勇闖國道～安全帽噴飛，希望阿嬤能平安下交流道」。

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網友紛紛留言指出，「安全帽要是飛去車道上害別人出車禍看阿罵要如何賠償」、「都騎上去了安全帽還不戴好」、「一條都無紅綠燈真好騎」、「旁邊車加速到機車旁邊並行一定是想錄影」、「是趕著接孫子，還是去替孫子賺學費」、「安全帽飛了還沒有要停下來的意思」。

國道警方指出，當下並未接獲民眾報案，但該名騎士誤闖國道、未戴安全帽部分已違反《道路交通管理處罰條例》，後續將根據車牌追查並依法開罰。其中誤闖國道最高可以開罰3000-6000元罰鍰。

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