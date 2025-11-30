國道一號發生驚險跳車事件，一名64歲洪姓男子在楠梓路段跳車逃逸。調查後發現，竟是因為債務糾紛，洪男疑似將前女友的房子抵押貸款卻未償還，債主找來兩名男子陪同，載著洪男北上嘉義尋找現任女友作保。途中雙方協商破局，洪男竟突然跳車逃離，兩名黑衣男隨即下車在國道上追趕，整個驚險過程被路過駕駛目擊並拍下。

國道跳車案外案！男疑「欠債」不還，跳車跑給債主追。（圖／壞波妞の旅行食踨提供）

國道上演追逐戰的畫面令人震驚，一名身穿黑色外套的男子在車陣中四處竄逃，前方一輛白色小客車緊急停在路肩，兩名黑衣男下車後立即狂奔追趕。目擊駕駛表示，當時看到路肩有一部白色小客車，有兩個人下車就開始往後狂奔，感到非常奇怪，因為一般來說，他們手上也沒有放三角故障標誌。後方的駕駛們都看傻了眼，兩名黑衣男不停狂奔，一旁的車輛紛紛呼嘯而過，情況十分危險。

廣告 廣告

男子疑似為了逃債，竟不顧危險在國道上跳車。（圖／壞波妞の旅行食踨提供）

這起追逐戰源於28日中午在國道一號楠梓路段發生的跳車事件。目擊駕駛進一步說明，原來是有人從車上掉下來了，似乎是因為債務糾紛，那個人是從後座開門逃走的。外套男不顧生命危險在國道上跳車，差點被後方來車撞上，拼命逃跑疑似是因為身上背負著債務糾紛。

據了解，64歲的洪姓男子疑似拿前女友的房子抵押貸款，對方遲遲等不到還錢，直接開車載著男子北上嘉義找現任女友作保，車上還載有另外兩名黑衣男陪同。只是雙方協調不成，洪姓男子才跳車逃逸。

岡山分隊小隊長任國強表示，大隊目前尚未接獲民眾報案，待釐清相關案情，本大隊將調閱CCTV影像追查該自小客車，請車主到案說明。到底是不是債務糾紛讓男子不惜冒生命危險也要跳車逃逸，甚至沒有報警自行就醫，目前車上四人中只有他一人獨自到案，得等到三人都到警局說明，案情才能夠水落石出。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

國道上躺了人！ 男「摔出車外」1車險失控、後車急剎

大小車連環撞釀4傷！ 國道塞2.5hrs 駕駛曝：睡完覺還在原地

4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命

凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了

