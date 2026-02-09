國道車故障嫌拖吊太貴 駕駛推車罰更多

國道八號上這輛自小客故障，員警要求趕快拖走，但是駕駛堅決要自己找保養廠來拖吊。（圖／翻攝自＠台南道路救援（張家班）臉書）





國道8號在台南路段，發生一輛自小客因為引擎過熱故障的狀況，國道拖吊車剛好路過，報出基本拖吊價1500元後，故障車駕駛嫌太貴，竟然自己推車下國道。由於在國道上推車非常危險，沒有設立警告標示，故障車駕駛人反倒要被開罰1500到3000元，比拖吊都還要來的貴。

駕駛vs.員警：「找人來拖吊，我請他離開他也不離開，（你車在這邊擋住人家），我跟他聯絡了，他馬上就會到了。」

國道8號上這輛自小客故障，員警要求趕快拖走，因為後方大塞車了。但是駕駛堅決要自己找保養廠來拖吊，不讓國道拖吊車來拖，僵持的情況讓隔壁車道駕駛都看傻了，忘了前進。

駕駛vs.員警：「他給我擋路是什麼意思。」

故障車駕駛就一路將車推下交流道，到平面道路，而當時的國道拖吊業者指他正要去吃飯，剛好看到故障車，對方引擎過熱無法行駛，他們是按國道規定標準報價。

當事拖業者vs.記者：「他說他要到永成路，我跟他說這個費用不便宜，大概都落在3000出頭，他就一直在罵我，叫我離開就這樣子。（他認為說你們開太高），對，國道推車是不是很危險，很危險，我們後續還停在他後面，協助他警戒，怕後面的車撞上來。」

當事拖吊業者同事：「他說沒有這個行情，他叫人家拖只要800元，叫保養廠來叫車，保養廠拖吊車，又叫我們去幫他處理。」

國道拖吊收標準，基本拖吊費1500元起跳，用車載加900元，拖吊超出10公里，每公里加收50元。故障車駕駛認為收費過高，而且距離平面道路只有15公尺，他堅持自己推下國道，省下1500元的拖吊費。

國道警察新市分隊分隊長黃士原：「故障車於車道上未能及時排除，且所擺設故障標誌距離僅約10餘公尺，未依規定樹立車輛故障標誌，處新台幣1500以上、3000以下罰鍰。」

故障車駕駛為了省拖吊費，自己冒生命危險的推車下國道，反而吃上1500元到3000元的罰單，真的得不償失。

