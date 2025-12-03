國道車禍 46歲男疑情緖失控揮長柄鎯頭攻擊砸車

cnews204251203a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心，昨（2）日晚上8時52分左右，接獲通報指稱國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，有2輛車發生追撞事故。國道警方表示，46歲賴姓駕駛，竟疑情緒失控，拿著棍棒砸車攻擊其他車駕駛，立刻調派巡邏車前往處理。員警現場依現行犯逮捕賴男，但他因身體不適送醫，目前未完成筆錄，後續將朝妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

國道警方表示，52歲施姓男子，駕駛小客車載著孫姓男友人，行駛於國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，突然被46歲賴姓男子駕駛的小客車追撞。雙方將車輛停於路肩，3人下車後，賴姓駕駛突然情緒失控，拿出長柄榔頭追逐攻擊施姓駕駛及孫姓男子等，2人見狀立即跑向環北交流道躲避，賴姓男子轉而砸毀施姓駕駛車輛，並持續追逐2人。

警方表示，員警迅速到場後，喝令賴姓駕駛丟棄榔頭，配合調查。但賴男拒不配合，並造成黃姓員警左手及左脚局部擦挫傷，員警依現行犯逮捕後，賴男則因身體不適送醫，未完成筆錄。

國道警方呼籲，用路人若是遇到行車糾紛，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉。檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若有涉及刑案依法偵辦。

照片來源：國道警方提供

