國道車禍1死9傷！驚悚連環撞還原 男駕駛頸部斷裂慘死

2025年12月4日，國道1號豐原段發生1死9傷重大車禍，現場多車撞到變形。讀者提供



國道1號南下豐原路段4日發生1死9傷重大交通事故。42歲林男駕駛聯結車行駛在外線車道，撞擊前方砂石車，接著又撞上自小客車，再被後方駛過來的租賃小客車撞擊。其中，駕駛租賃小客車的33歲彭男頸部斷裂死亡。

國道第三公路警察大隊獲報到場，調查發現，林男駕駛聯結車在4日凌晨1時10分行經國道1號南向170.2公里，撞擊前方由54歲吳男駕駛的砂石車後，續撞擊內側車道由47歲顏男駕駛的自小客車，再遭後方33歲彭男駕駛的租賃小客車撞擊右後車尾。

事故造成彭男送醫急救後宣告死亡；其餘8人送醫救治。警方表示，事故現場於3時41分排除，恢復全線通車。

警方呼籲用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。駕車時應全程保持專注，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

