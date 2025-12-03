國道轎車遭追撞變「榔頭追殺戰」 男駕駛狂砸車窗再追2人逃命

後車追撞竟掏榔頭狂追人，砸車又打警「失控男」遭壓制送辦。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號2日晚間上演宛如動作電影般的「國道追殺戰」，52歲施姓男子駕車行經五汐高架道時，遭46歲賴姓駕駛從後方追撞。兩車停於路肩後原本只是一般事故協調，沒想到對方情緒突然失控，從車內掏出榔頭，竟在車陣之間狂追人，讓施男與同行友人嚇得拔腿狂奔，整段追逐畫面驚險萬分。

事發於昨晚8時52分左右。當時施男正載著孫姓男性友人北上行經國1五汐高架道26.1公里環北路段，突然遭到後方賴姓駕駛追撞。兩人停下車準備查看情況並溝通責任，沒想到賴男突然暴怒，臉色鐵青，下一秒竟從車上抓出一把榔頭往兩人猛衝，邊追邊大吼，嚇得施男與孫男連忙奔逃，狂奔至環北交流道附近才暫時脫離危險。

賴男追不到人後仍怒氣未消，竟折返原地，把怒火全發洩在施男的車上，揮舞榔頭猛砸擋風玻璃，玻璃四散破裂，畫面怵目驚心。但他情緒似乎未完全宣洩，砸完車後又掉頭繼續尋找兩人，再次展開追逐，嚇得施男與友人只能躲藏不敢現身。

警方接獲報案後火速到場喝令賴男放下榔頭，但他不但拒絕配合，還不斷激烈掙扎，甚至攻擊試圖壓制他的員警，造成警員受傷。警方最後出動多名警力合力將他壓制在地，並依現行犯將其逮捕，賴男在被控制後聲稱身體不適，被送往醫院檢查。而整起事件中，他除追逐、砸車外，還襲警與拒捕，警方預計以妨害公務、傷害、毀損與恐嚇等多項罪名將他移送偵辦。

國道警方也呼籲，行車發生事故應冷靜處理，若遇情緒失控或行為異常者，應立即保持距離並報案求助，避免類似的危險情況再次上演。

