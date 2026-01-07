國道追撞大貨車 女駕駛送醫搶救
〔記者蘇福男／高雄報導〕國道1號北向361公里鼎金系統路段，今天清晨4點2分發生1起轎車不明原因追撞大貨車後，再擦撞外側護欄，轎車女駕駛當場無生命跡象送醫搶救，酒測值待測。
國道警察5隊初步調查，案發時轎車駕駛蘇女(42歲)行駛於國1北向361公里輔助車道，不明原因追撞前方營業大貨車後，再擦撞外側護欄，車頭嚴重扭曲變形幾近全毀，蘇女OHCA送醫搶救，酒測值待測，大貨車駕駛酒測值為0，真正肇事原因尚待進一步釐清。
