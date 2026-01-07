國道追撞大貨車 女駕駛送醫搶救

當傳奇大師Adrian Newey決定在離開紅牛留下最後一份厚禮時，全世界都預料到這會是一場工程界的地震，但沒想到進入2026年，這部名為RB17的Hypercar竟然還能再次突破極限。根據最新公開的細節，這輛賽道專屬的終極兵器在最終開發階段又經歷了一次令人咋舌的「瘦身」與「強化」。這不只是一輛能跑出F1等級單圈成績的車，它更像是Newey職業生涯所有黑科技的集大成者，將人類對內燃機引擎與空氣動力學的想像力推向了前所未有的瘋狂境界。RB17再次突破極限，車重被壓低至驚人的805公斤，這比最初預期的900公斤還要輕盈。數據永遠是車迷最直接的興奮劑，RB17最終版的車重被壓低至驚人的805公斤，這比最初預期的900公斤還要輕盈，幾乎只比一輛現役F1賽車重一點點。然而，在它碳纖維骨骼內跳動的是一顆4.5升自然進氣V10引擎，紅線轉速高達15,000 rpm，能壓榨出1,200匹最大馬力。這種馬力重量比早已超越了物理常識，搭配上能在時速240公里下產生高達1,700公斤的下壓力，這幾乎是車重的兩倍，意味著這台車在高速時理論上可以在天花板上倒著開。 除了單純的數據堆疊，RB17真正的靈魂在於Ne

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言