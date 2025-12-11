國道追撞車禍4傷！轎車故障遭廂型車高速追撞…「車尾爆開」慘況曝光

記者吳泊萱／彰化報導

國道3號南下彰化和美路段發生追撞車禍，轎車故障挨撞，車尾嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

國道3號南下192公里彰化和美路段發生追撞車禍，昨日（10日）晚間10時許，一名24歲康姓男子因車子半路故障停在中線車道，遭後方一輛廂型車追撞，猛烈撞擊導致2車4人受傷，幸好經送醫救治後均無生命危險，目前警方正在釐清事故發生原因。

國3彰化和美段追撞車禍，廂型車追撞轎車釀4傷。（圖／翻攝畫面）

10日晚間10時13分許，康男（24歲）駕駛轎車沿外側車道行駛時，自稱因輪胎異常打滑，導致車輛故障停在中線車道，後方駕駛廂型車的蘇男（28歲）疑因未注意車前狀況，引發追撞車禍。

廣告 廣告

國3彰化和美段追撞車禍，廂型車追撞轎車釀4傷。（圖／翻攝畫面）

猛烈撞擊導致康男愛車後車尾嚴重潰縮，整輛車扭曲變形；蘇男的廂型車則是右車頭破損、零件四散，車禍造成兩車駕駛及乘客共4人受傷，幸好經送醫救治後均無大礙。事故於晚間10時46分排除，並未造成車流回堵，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

更多三立新聞網報導

台中古蹟「摘星山莊」出意外！搬磚工人拆屋摔倒「頭部重擊」送醫不治

苗栗嬤愛上男網友想約會！衝超商買點數繳「見面保證金」…暖警急勸阻

醫大兒被酒駕撞死！無照洗車工只判10年…主播父慟哭：毫無公平正義可言

洗車工無照酒駕撞死醫大生！一審宣判結果曝…2罪合併判10年

