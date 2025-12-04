國道追撞1死10傷！遭物流車壓 轎車內3人奇蹟生還

台中市 / 綜合報導

今(4)日凌晨1點多在國道一號南下台中潭子路段發生嚴重追撞車禍，1輛物流聯結車先撞上外側車道的砂石車，接著整輛車往內車道偏移，撞上白色轎車，還把白色轎車整個壓在車底，當時路面散落大量貨物，1輛黑色廂型車疑似為了閃避不慎追撞物流車，導致車內駕駛死亡。整起車禍總共造成1人死亡10人受傷，而當時被壓在聯結車底下的白色轎車，車內2名大人跟1位小孩都奇蹟似地只受輕傷，專家研判是白色轎車車身低，在聯結車追撞當下，車斗下方空間給了緩衝，才避免承受強大的撞擊力。

黑色廂型車整個車頂幾乎被削掉，車禍現場一片凌亂，另外還有1輛重達40噸的物流車卡在中央分隔島，大量貨物散亂在路面上，物流車底下壓著一輛白色轎車，車內一度有2名大人跟1位小孩受困其中，白色轎車親友說：「都保持意識清處，目前是我姐姐被壓著。」消防隊員趕緊利用破壞器材，費了一番功夫搶救才把受困在車內的人全數救出。

這起連環車禍發生在國道一號南下台中潭子路段，警方調查，今日凌晨一點多這輛物流車先追撞前方砂石車，接著往內側車道偏移撞上白色轎車，白色轎車整輛被壓在車底。

接著後方一輛黑色廂型車疑似因為閃避掉落物，車輛失控從後方追撞物流車，但車禍還沒結束，北上車道這時有吊車出動協助救援協助排除掉落物，1輛白色電動車疑似沒有注意不慎從後方追撞，車頭幾乎全毀駕駛困在車上被救出。

白色電動車乘客說：「他來就很多三角錐了，就撞下去了。」國道公路警察局泰安分隊長陳世浩說：「有關肇事經過及肇因研判，由本大隊泰安分隊依規定調查釐清。」

這起車禍總共造成6車11人被波及，其中黑色箱型車駕駛頸部傷勢相當嚴重被救出時已經沒有呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，另外有10人受傷，但白色轎車整輛車被壓在物流車底，車內3人奇蹟生還只有輕傷。

汽車達人林奕勳說：「大貨車在往前推撞的過程當中，這台轎車因為車身低的關係，鑽到大貨車貨斗下面，剛好貨斗下面有一個非常大的空間，沒有去承受到貨車往前推撞的撞擊力。」

專家認為，車內民眾能生存的主因，就是白色轎車車身低物流車車斗下的空間高剛好給了緩衝，如果是休旅車或是其他大型車車身較高被物流車撞上，結果恐怕不會像這輛白色轎車一樣那麼幸運。

