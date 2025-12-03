國道逆向追逐還襲警! 行糾男暴走"持榔頭猛砸車"

社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

來看昨晚發生在國道1號"五汐高架道"北向26.1公里環北路段這驚魂畫面，在國道上被追尾已經夠倒楣，沒想到肇事男子竟然還突然暴走，不但持榔頭狂砸被撞車輛，甚至追逐、試圖攻擊車上駕駛與乘客，兩人逆向逃到交流道口才躲開。就連警察到場，男子依舊不肯罷休還襲警，導致員警多處受傷，。

國道路肩，身穿黑色長褲的男子，手裡抓著一支榔頭，不斷繞著白色自小客車，用力猛砸。只見他從車頭，一路敲到車尾。沒想到這樣還不夠，他竟然還盯上車上兩人，雙方在國道上，展開逆向追逐，險象環生。整面後擋風玻璃，全部碎裂，就連前擋風玻璃，也嚴重破損，上面出現兩個巨大的蜘蛛網狀。回想起事發當下，當事人還心有餘悸。他表示，拿一支榔頭還滿長的喔，應該(跑了)有300到500公尺，反正我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，追到警察來壓制(他)啊。

週二晚上九點多，剛從林口電廠下班的施姓男子以及坐在副駕的孫姓同事，開車行經國道一號五汐高架道26.1公里處時，被46歲的賴姓男子後方撞上。雙方原本把車停在路肩，等拖吊處理。沒想到，賴姓男子卻突然抓狂，回車上拿出一把長約60公分的榔頭，展開狂暴攻擊。雙方還在外側車道逆向追逐，跑了將近300公尺。兩人嚇到躲在交流道出口，賴姓男子沒追上，氣到衝回現場繼續砸車。國道警察趕來看到，試圖阻止，但阿激烈反抗，導致員警多處掛彩。國道第一大隊巡官謝仁發表示，喝令該名駕駛丟棄榔頭配合，男子拒不配合，並造成員警左手及左腳局部挫傷，警方依現行犯逮捕，男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄。

事後檢測，賴姓男子沒有酒駕也沒毒駕情事，依妨害公務、傷害、毀損等現行犯逮捕移送，要為衝動的行為，付出代價。

