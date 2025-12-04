國道連環撞物流車追撞3車釀1死9傷 砂石車駕駛肇逃後現身說法

物流聯結車追撞3車釀1死9傷，砂石車駕駛肇逃凌晨現身。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號南向170.7公里豐原交流道，4日凌晨1時許發生一起重大連環車禍，造成1人死亡、9人受傷，整起事故過程驚悚且混亂，1輛42歲林姓駕駛的半聯結車疑因不明原因失控，追撞前方吳姓砂石車後，又接連撞上另一輛轎車與租賃車，釀成慘劇。

事發當時，林男駕駛的半聯結車行駛於外側車道，先撞上64歲吳姓砂石車後，緊接著撞擊47歲顏姓轎車。隨後，44歲彭姓租賃車司機因閃避不及，直接撞上聯結車車尾，造成彭男頸部當場重創，送醫急救後仍宣告不治，現場還造成多人受傷，送醫治療，事故現場一度交通壅塞，警方緊急封閉事故路段處理。

廣告 廣告

事故發生後，吳姓砂石車駕駛竟未留在現場，涉嫌肇事逃逸，經警方追查，吳男於上午到案說明，他表示當時並未發現自己遭到追撞，因此未留在現場。警方表示，仍將進一步調查砂石車後車斗的損毀痕跡及其他目擊者證詞，以釐清事故責任及詳細經過。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣2025熱搜關鍵字出爐！ 2逝世藝人進榜、普發現金登第3

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看