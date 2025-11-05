國道連環撞驚魂！五楊高架4車連環追撞 車流回堵50分鐘幸無人傷

五楊高架連環撞前車追撞後車急閃再撞。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號五楊高架道4日傍晚驚傳多車連環追撞事故，晚間約5點半，北向46.8公里處（桃園路段）發生一起四車相撞意外，現場一度交通大打結。所幸各車駕駛人均繫上安全帶，沒有人員傷亡，警方隨後趕抵現場管制與排除，約50分鐘後恢復通車。

根據國道警方初步調查，第一起事故起於前方2輛小客車追撞，造成車流頓時放緩，此時29歲的黃姓男子駕駛另1輛小客車行經該處，見狀急踩煞車並向右閃避，但因車距過近仍擦撞前方車輛。緊接著，後方25歲的葉姓男子開車閃避不及，又再度追撞黃男的車輛，導致車輛失控橫在外側車道，整起事故連環波及四車。

警消接獲報案後火速趕到現場處理，並立即在現場設置警示標誌與交通錐疏導車流，經檢測所有駕駛的酒測值均為零，初步排除酒駕因素。事故現場於晚間6點18分完全排除，交通才逐漸恢復順暢。

警方指出，事發主因疑似駕駛未保持足夠安全距離，加上傍晚時段車流量大、煞車時間不足，導致連環追撞。國道警方提醒，用路人務必遵守速限、保持安全距離，並隨時注意前方路況，若發現車流回堵，應立即開啟危險警示燈提醒後車。

