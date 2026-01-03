中部中心／綜合報導

國一北斗路段，發生驚險追撞！一名女駕駛，疑似疲勞上路，撞上前方兩台車輛後，又被閃避不及的休旅車追撞，事故造成3人受傷，當中還有一名1歲女嬰，所幸送醫治療無大礙;不過在彰化埔鹽，有一名婦人，蹲在車前逗弄狗狗時，遭到車輛輾過，狗狗當場死亡，婦人則是傷勢過重，送加護病房救治。

監視器拍下，紅色轎車前方，一名婦人，蹲著逗弄一隻狗狗，但轎車駕駛似乎沒看見他們，踩下油門，就這麼直直壓過一人一狗。

救護車獲報，火速趕往現場，但一人一狗，都被壓在車底下，趕緊請來專業機具，將車輛抬起，婦人傷勢嚴重，意識不清，而狗狗則是不幸身亡。

視線死角! 婦人"蹲車前玩狗"遭輾命危 毛小孩身亡（圖／翻攝畫面）

事發就在2日下午彰化埔鹽彰水路一段，駕駛疑似因為視線死角，才造成事故，遭撞婦人，傷勢過重，送加護病房救治，不過在彰化北斗，也有驚險車禍。

內線車道，一台白色休旅車，突然往右偏移，晃了一大下，仔細看，最裡面已經有三台車，撞成一團，一動也不動，事發就在，國道一號南向彰化北斗路段，3日上午10點多，37歲的陳姓女子，疑似疲勞駕駛，撞擊前方2台車輛，後方休旅車，閃避不及，也追撞了上去，事故一共造成一大兩小受輕傷，分別是40歲女性、10歲男童、還有一名1歲女嬰流鼻血，通通送醫治療。

國道連環撞! 女子疑疲勞駕駛撞前車 1大2小受傷送醫（圖／翻攝畫面）

作為源頭的陳姓女駕駛，疑似疲勞開車上路，造成4車連環撞事故，所幸受傷3人送醫後治療後，均無大礙。

