國道連續2車撞上他 悚！只是擦撞下車查看遭當場擊斃

國道1號北向241.1公里10日發生死亡車禍，38歲邱男在國道上發生擦撞，他下車查看過程，連續遭兩輛從後方開過來的自小客車撞擊，當場死亡。

國道警察四公路警察大隊獲報，到場發現邱男駕車行駛內側車道，不明原因與行駛中線車道由林男（約34歲）駕駛聯結車發生碰撞，邱男將車停於內側車道，人則下車。

調查發現，邱男下車後，疑先遭後方石女（約35歲）駕駛的自小客車撞擊，又被另一名林男（約22歲）駕駛自小客車撞擊，造成邱男當場死亡，石女腿部骨折。邱男酒測值由抽血檢驗，其餘各車駕駛人均無飲酒。

國道警察呼籲用路人，開車務必隨時注意前方動態並保持安全距離，避免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危險。

