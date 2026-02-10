國道遇巨大輪胎皮！連續13車「踩雷」受損
〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號彰化埔鹽路段，出現車道「隱形殺手」！一巨大輪胎皮出現在車道上，13部車輛閃避不及，出現劇烈彈跳、方向盤失控，部分車輛受損，車主欲哭無淚。
此起事件發生於在2月6日晚間近8點，受害民眾9日晚間才將自己的遭遇PO上網路，原PO說，他新買的BMW，包括底盤、保險桿、水箱冷排、大燈等多處破裂，恐噴高達數十萬維修費用，當時約有13部車輛因巨大聲響，停靠路肩檢查。
國道警察第三隊調查，當晚國道1號北上207公里處，一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車，輪胎皮在行駛途中脫落，掉落在車流繁忙的國道中央。由於當時正值週五夜晚，車流量大、車速快，脫落的胎皮宛如隱形殺手，導致後方來車閃避不及，接連發生碰撞。
國道第三公路警察大隊表示，該聯結車駕駛因裝載物品未綑綁牢固(胎皮脫落)，將依《道路交通管理處罰條例》開罰最高6000元。此外，駕駛還必須負起後續連帶賠償責任，面對多達13部受害車輛的鉅額求償。國道警方也再次呼籲駕駛人，上路前務必檢查車輛狀況及裝載安全，以免類似事件重演，危害自身與其他用路人的安全。
更多自由時報報導
全台屏息！2/9威力彩飆11.5億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐
苗栗縣三灣鄉普發5000元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳回公庫經費
轟！彰化伸港死亡車禍 電動機車騎士遭曳引車輾壓臟器噴出
北投溫泉情侶雙亡！法醫高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃
其他人也在看
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
Toyota 新一代 Corolla Touring 旅行車預計 12 月登場！修長身型尺碼更大
身為 Toyota 招牌熱銷車系 Corolla 即將大改款，預計今年 12 月量產發表，確認率先搭載全新開發的 1.5 升引擎，具備 Hybrid 與 PHEV 配置，同時旅行車版本推測會同步問世，日媒指出，將擁有更大車身尺碼，後車廂空間更為實用。
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
Toyota新專利技術讓單馬達電動車故障也不會顧路
電動馬達與電池是電動車最重要的系統零件，其中電動馬達若是損壞則是會讓車輛拋錨顧路，對此Toyota於2025年就向美國專利商標局申請註冊電動馬損壞仍能讓車輛繼續行駛的專利技術。電動馬達和電池電動車最重要的系統，其中電動馬達若是損壞故障可是會讓車輛無法行駛，若是雙馬達車型其中一個馬達故障，在軟體設定下會讓車輛進行跛行模式，不過若是單馬達車型就只能原地等待救援。 對此Toyota在2025年向美國專利商標局申請註冊電動馬達容錯專利技術，該技術透過檢測功能，當檢測到馬達出現部分短路故障時，則採取切斷故障部分的電源讓其餘部件能維持運行避免完全拋錨顧路，並讓馬達以更低功率與運轉驅動車輛能安全靠邊停車或開往維修中心。目前這項詹麗尚未宣布何時會實際運用。單馬達電動車若馬達故障則會無法行駛。Toyota新專利技術加入容錯功能，若單馬達車型故障只會切斷故障部分電源，好讓其餘能繼續以低功率輸出讓車輛得以靠邊停車或開往維修中心。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
Ford 預告將推 5 款親民新車！涵蓋轎車、SUV、MPV 與皮卡車型
目前新車售價持續飆漲，去年美國平均新車價格達 50,326 美元（約 159 萬元台幣）創下歷史新高，而 Ford 打算藉此機會推出一系列價格親民的車款，預計有 5 款新車且售價都會低於 4 萬美元（約 126.3 萬元台幣），並且涵蓋轎車、SUV、MPV 以及皮卡車型，意味著 Ford 將重新搶攻大眾市場。
曝台中捷運藍線主線將延伸太平 捷工局拚實現「一車到底」服務
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市政府近年推動中部地區軌道運輸建設，在捷運藍線主線開工後，公布延伸太平計畫，逐步完善捷運整體路網布局。市府捷運工程局今（9）日指出，捷運藍線主線機電系統標及機廠土建統包工程已於去年6月26日開工，在市府團隊積極推動下，已完成「捷運藍線延伸太平（藍延）」可行性研究，並提送中央審查。市府盼藍延計畫順利銜接藍線主線，實...
中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
2026過年開車必看 車禍處理「黃金七字口訣」與保險種類一次看懂｜汽車小學堂
新春連假期間，很多人不是返鄉就是安排出遊，路上車子一下子多了起來，長時間開車、精神疲勞，加上不熟悉的路況，行車風險自然也跟著提高。雖然現在不少車輛都配備了預防碰撞系統（AEB）和各種輔助駕駛功能，看起來更安全，但實際上科技再進步，也沒辦法保證完全不出意外。車禍發生當下往往令人措手不及，在驚慌或憤怒之餘，駕駛人更應保持冷靜，並依照SOP標準流程妥善處理，才能有效保障自身權益，避免後續衍生不必要的爭議。
日本最強寒流！降雪衝擊交通 航班大量取消、新幹線降速行駛
航空方面，《NHK》報導指出，昨（8）日因降雪影響，羽田機場、大阪機場等往返各地的航班共有超過270班取消。截至8日晚間，全日空取消171班、日本航空取消105班。受到前一日航班取消、調度機材影響，9日也持續有航班停飛，全日空取消自鳥取機場、富山機場出發等14班，日本航空...
「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人 更多民視新聞報導請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護
預期關稅降至零⋯六車廠都要引進美車 市占率挺進兩成
台美對等貿易協定傳最快將於本周簽署，美規車進口台灣關稅可能降至零，美製車大軍吹響集結號，六大車廠摩拳擦掌，包括和泰車（2207）、裕日車、賓士、BMW、尚騰、特斯拉等，均規劃「策略性」引進美製車款。
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
轎車迴轉撞倒2機車! 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏 台中報導台中市南區，日前有一名機車騎士，下班時發現，自己的機車和另一台機車，倒在地上，當下他不敢離開，報警處理，調監視器才知道，原來是一輛轎車，迴轉時撞倒機車，肇事逃逸。肇事駕駛到案後辯稱，不知道撞到機車，但鏡頭君拍得一清二楚，警方依法舉發！一輛轎車先往前開，接著方向盤打向左邊，準備迴轉，但車主看了看空間好像不夠，又往後倒車，撞倒路邊停放的兩輛機車，卻彷彿沒事一樣，開車揚長而去。等到夜幕低垂，其中一名車主下班牽車才發現，車子倒在地上，而且車身還多了刮痕，憤而報警處理。受害車主機車受損，又擔心自己跟肇逃沾上邊，當下決定報警處理。（圖／民視新聞）受害車主邱先生：「要來牽我的車的時候，發現我的車跟隔壁的車，兩個是直接完全倒在一起的，然後當下我就因為我擔心說，會被誤會說我是肇逃，所以我就是當下直接報警。」台中市交大第三分隊長吳念蓉：「調閱周邊監視器，發現是一輛自小客車，在該處迴轉時不慎碰撞，停在路邊的兩部機車，經通知自小客車駕駛到隊說明，表示當下不知道，有碰撞到路邊車輛。」事發地點就在台中市南區忠明南路，警方受理報案，迅速找到肇事駕駛謝姓男子，但他第一時間卻辯稱不知道撞上機車，直到警方出示畫面，甚至查出他轎車後方有擦撞痕跡，才讓他認了這筆帳，與苦主協商賠償事宜。受害車主邱先生：「蠻可惡的，因為他電話中是跟我說，他沒有感覺，也不知道，所以就走了，我自己也有開過車我也知道，有一點覺得奇怪的情況，都會停下來會看一下，但他完全沒有，就沒有任何猶豫直接轉頭就走。」受害車主說，對方一開始辯稱不知道，直到警方出示相關證據，才來洽談賠償事宜。（圖／民視新聞）警方提醒用路人，汽車駕駛人肇事，在無人受傷或死亡的情形，未依規定處置者，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者還要吊扣駕照1至3個月。呼籲用路人，車輛發生碰撞，不可擅自離開，還是要依規定報警，以免觸法挨罰！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台中轎車迴轉撞倒2機車 鏡頭君全都錄揪駕駛肇逃 更多民視新聞報導一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆高雄男倒臥交流道閘道遭3車輾斃 1駕駛衰涉肇逃：不知撞到人離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
國內長青小車 Colt Plus 驚傳停產消息！中華三菱：仍在持續生產中
近日中華三菱經銷商傳出當家小車 Colt Plus 停產消息，將會把產線讓給 Xforce，意味著國內 50 萬元級距的國民小車將退場。不過經致電詢問中華三菱官方，得到的回覆是目前仍持續生產 Colt Plus。
怎能不愛車／千匹馬力市售車 Porsche最強量產竟是SUV
曾經只屬於賽道的四位數馬力，如今正式走進現實生活。在奧地利濱湖采爾舉辦的FAT冰上競速嘉年華上，保時捷傳奇賽車917/30與全新Cayenne Turbo Electric同台亮相，一邊是50年前稱霸Can-Am的怪物級賽車，一邊則是最新世代、同樣突破千匹馬力門檻的純電SUV，跨世代的畫面，直接點出保時捷性能信仰的延續。
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手
社會中心／黃國誠 黃柏榕 台北報導詐騙車手，還涉嫌運毒！台北市一名七十歲的婦人，被詐騙集團以投資的名義，騙走三千多萬，警方調查發現，被害人一共面交19次，前後遇過16位車手，其中一名廖姓女車手，拿走三百萬，就出境柬埔寨，回台時，警方鎖定攔截，沒想到，還在她的行李，發現1.4公斤毒品海洛因。女詐欺車手剛入境台灣，隨即遭到警方攔截，但就在行李箱中，出現一個用鋁箔盒包裝的洗衣粉，越看越奇怪，一驗才發現竟是毒品海洛因。警方vs.廖姓女詐欺車手「這個是台灣台北地方法院，開的搜索票詐欺等案喔。」廖姓女詐欺車手無前科 因為是婦人遭詐千萬車手被警方鎖定（圖／民視新聞）洗衣盒裝的洗衣粉，全是白色粉末，肉眼看很難辨別，是毒品還是洗衣粉，要不是警方進一步查驗，1.4公斤的海洛因，恐怕直接會流入市面，只是廖姓女詐欺車手，會在機場被鎖定，全因一名70多歲的婦人，誤信投資詐騙，被騙走三千多萬。瑞安派出所所長陳春玄表示「日前偵辦一起高額投資詐騙案，發現涉案廖姓女子，不僅擔任詐騙車手，還涉嫌跨境運輸毒品，專案小組掌握她自，桃園機場入境後，立即將其拘提。」海洛因重達１．４公斤 運毒廖女聲稱知道要拿不好的東西但不知道是毒品（圖／民視新聞）就是看到臉書上，出現台積電創辦人張忠謀，要送兩萬本自傳等詐騙廣告，婦人信以為真，去年11月加入投資詐騙群組，在對方聲稱穩賺不賠後，陸續跟16位詐欺車手面交19次，前前後後共被騙走3272萬，其中沒有前科的廖姓女車手，領走婦人300萬後，遭通報境管，上個月24日出境柬埔寨，30日返抵國門隨即遭逮，更把海洛因偽裝成洗衣粉，夾帶入境，她聲稱知道要幫忙拿不好東西，但不知道是毒品。瑞安派出所所長陳春玄表示「並在其隨身行李中，發現偽裝成洗衣粉的毒品海洛因，重達1.4公斤全案偵訊後，依毒品詐欺及洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」詐欺車手化身運毒小幫手，詐欺販毒集團，找上沒有前科的她，降低被逮風險，終究被警方識破，帶回警局。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：7旬婦面交19次被騙3272萬 警機場逮運毒女車手 更多民視新聞報導又是毒駕! 桃園駕駛暴衝波及2車 板橋2騎士沿路蛇行男酒駕拒檢竟拖行取締員警害2人傷 警連開3槍起獲大量毒品違停紅燈竟扯出毒駕案！ 警眼尖攔查起出海洛因送辦
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
2026過年上班薪水怎麼算？哪天能領雙倍？春節出勤加班費一次看
對多數上班族來說，農曆過年象徵著一年中最難得的長假，但也有不少人，年假一到反而更忙。服務業、醫療體系、交通運輸、媒體、電商與輪班制產業等，每逢春節仍有許多工作者過年上班。過年上班薪水怎麼算？有雙倍嗎？過年可以拒絕上班嗎？時薪制和排班制又有什麼不同？本文帶你一次搞懂過年上班勞基法規定與薪水算法。過年上......詳全文