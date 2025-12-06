國道違規隔19年又破百萬件 超速居首

國道高速公路交通違規件數，去年為相隔19年又破百萬件，事故連15年增加，增幅高達323％，死亡也連3年增多。（本報資料照片）

全台掀道安改革旋風，但檢視國道高速公路交通違規件數，去年為相隔19年又破百萬件，事故連15年增加，增幅高達323％，死亡也連3年增多。高速公路局分析，最大肇因為車輛操作不當，雖小客車肇事件數多，但大型車肇事率為小車3倍，未繫安全帶死亡也增加。

國道取締違規自民國106年58萬件至113年108萬件，7年增幅逾84％，其中90年達最高峰有226萬件，去年則是繼94年後，隔19年又破百萬件。今年1至10月為75萬件，較去年同期91萬件降幅約17％。

分析去年違規樣態，超速43萬件最多，任意變換車道21萬件次之，接著依序為未保持行車安全距離5萬件、行駛路肩3萬件、不依規定車道行駛2萬件。觀察各類違規7年增減，任意變換車道增幅高達248％、未保持行車安全距離增幅也有131％，僅行駛路肩與超速件數降低。

國道事故量自98年843件起連15年增加，去年達3573件，增幅高達323％，今年1至8月已達2422件，較去年同期增63件。死亡數106年曾達131人，後續數年雖下降，但111年起又增加，連3年增長，去年95人，今年1至8月57人。

高公局說明，今年1至7月事故主要肇因為車輛操作不當、恍神或分心等，肇事車種前三名為小客車、聯結車及大貨車，若計入交通量則是大貨車、聯結車及小客車，顯示小車肇事件數多，但大車肇事率為小車3倍。另潛因還包括未繫安全帶，期間發生14案16死，較去年同期12案12死有增加趨勢。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，觀察國道事故數據較不佳，正透過分析易肇事路段加強警示或照明，許多駕駛將輔助駕駛當自動駕駛用，導致緩撞車頻遭撞，已與車廠溝通盼增強辨識。近年車流量增加，與風險提高有正向關係，且國外研究行駛中是否用手機，事故風險差3.6倍，打字傳訊息最危險，將加強宣導。