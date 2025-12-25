國道遭攔挨批烏龜車擋路 攔車駕駛還自稱「吵架專門科」

〔記者張軒哲／台中報導〕國道1號大雅系統交流道北上入口匝道處，23日晚間發生一起行車糾紛，一部轎車疑似車速過慢，引起一部白色轎車男駕駛不滿，白色轎車直接開到前方停車，駕駛下車辱罵三字經，痛批烏龜車擋路。國道警方今日指出，白色轎車於車道中暫停，將處6000元以上、36000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月；另有涉嫌刑法部分，如事證明確將依公共危險罪、強制罪偵辦。

遭攔車的汽車駕駛將手機影像分享於社會事件新聞影音，疑似因行車糾紛遭攔停於車道上，攔車的男駕駛囂張指稱自己是「吵架專門科」，並要求副駕駛座女子刪除手機影像。

國道警方指出，尚未接獲民眾檢舉及報案，後續將調閱相關影像，通知當事人到案說明調查釐清，呼籲用路人如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，尊重彼此立場，避免言語挑釁，如有爭議無法解決，請撥打110報案或1968通報國道相關單位，交由警方依法協助。

