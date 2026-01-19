國道遭空襲！無人機「墜機重擊轎車」破碎噴飛 殘骸畫面曝光

記者林意筑／台中報導

不明物體墜落重擊前方的車輛。（圖／翻攝自Threads @chen._.1018w）

天降奇「機」！日前有用路人行經國道1號后里路段，碰上車流回堵，等待通過壅塞路段時，突然有架無人空拍機墜落在車道上，甚至擊中前方一部轎車。事後駕駛將影片PO上網後引發熱議，有網友驚呼「扯，以為是對岸無人機攻擊」，對此國道警方說明，經通報高公局派員前往現場調查，拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。

不明物體墜落砸中車輛後破碎噴飛。（圖／翻攝自Threads @chen._.1018w）

昨日有名網友在社群平台Threads上分享一段影片，可見駕駛行經國道1號北向164.5公里處后里路段時，在遠處發現有不明物體墜落，重擊前方的車輛，疑似因重擊力道猛烈，該不明物體甚至破碎噴飛，其他用路人驚見後紛紛變換車道閃避，所幸當時未造成人員傷亡。

對此國道警方說明，目前尚未接獲報案，經聯繫高速公路局中區養護工程分局派員前往現地，有拾獲疑似飛行器殘骸，後續將調閱相關影像調查釐清。

高公局人員拾獲疑似飛行器殘骸。（圖／翻攝畫面）

警方也呼籲為確保行車與飛行安全，操作無人飛行載具時應嚴格遵守民航局規範，如未經申請違反民用航空法相關禁(限)航規定，致發生無人機墜落國道影響行車安全者，將面臨新臺幣30萬至150萬罰款。

