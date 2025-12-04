國道重大車禍！物流車撞3車1死9傷 33歲男駕駛頸部斷裂亡

【記者鮮明／台中報導】國道1號南下171公里台中路段今（4日）凌晨發生重大車禍，1輛物流車追撞前方砂石車再波及2輛自小客車，共造成10人受到輕重傷，其中33歲的租賃小客車駕駛彭姓男子，頸部斷裂當場沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。詳細肇事原因有待釐清。

台中市消防局今天凌晨1時06分接獲報案，國道一號南下171K豐原至大雅路段發生車禍，現場多人受困，立即派遣第一大隊、豐原分隊等8個單位，出動各式消防車11輛、救護車8輛、消防人員51名、民間救護車3輛，現場由第一大隊副大隊長陳岱宏擔任指揮官。

警消到場發現是1輛聯結車追撞多車，現場一片凌亂，1輛重達40噸的物流車卡在中央分隔島，底下還壓著1輛白色自小客車，還有1輛黑色廂型車整個車頂幾乎被削掉，且車體凹陷、損毀，零件散落一地。

消防人員出動破壞器材和油壓剪救出受困傷者，經檢傷後共有7男3女10名傷者，其中1名33歲彭姓男駕駛頸部斷裂，當場沒有生命跡象，送往光田醫院向上院區搶救，凌晨3時許仍宣告不治。

其他9名傷者，聯結車42歲男駕駛頭部撕裂傷，3輛轎車部分，43歲男乘客雙手肩膀疼痛、26歲男乘客雙手肩膀疼痛、50歲男乘客意識模糊胸疼、28歲男駕駛牙斷、40歲女乘客手麻、31歲女乘客口鼻出血、11歲女乘客擦挫傷、48歲男駕駛擦挫傷，分別送往中國附醫、中港澄清、台中榮總、向上光田等醫院治療。

國道公路警察局第三大隊表示，今天凌晨1時許，林姓男子（42歲）駕駛營半聯結車（物流車）行經國道1號南向170.2公里處外線車道，撞擊前方吳姓男子（64歲）駕駛的砂石車，再撞擊內側車道由顏男(47歲)駕駛之自小客車，再遭後方彭男(33歲)駕駛之租賃小客車撞擊右後車尾而肇事。彭男送醫急救後宣告死亡，其餘送醫救治中。

被物流車追撞的砂石車駕駛吳男未停留在現場，逕自離去，警方已通知他到案說明；依道路交通管理處罰條例，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

警方呼籲用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。駕車時應全程保持專注，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

小客車乘客頭部流血受困車內。民眾提供

聯結車追撞前車，貨物還散落至對向車道。民眾提供

這起事故共波及2輛聯結車、2輛小客車，造成1死9傷。民眾提供

傷亡情況。

