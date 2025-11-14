國道頻傳貨物散落 高公局籲確實捆牢

2018年，Land Rover成功挑戰中國張家界天門山999級石梯，讓Range Rover Sport成為全球矚目的越野霸主。這場令人嘆為觀止的壯舉不僅提升品牌形象，更被譽為經典行銷案例。但是當中國車廠奇瑞試圖用類似的宣傳方式推銷旗下風雲X3L休旅車時，卻慘遭滑鐵盧。挑戰進行途中，車輛失控滑落，撞毀護欄，讓原本用以展示越野實力的宣傳活動變成一場尷尬的公關災難。奇瑞模仿「天門山挑戰」以翻車收場，中國越野車的實力還是比不上Land Rover老大哥。根據奇瑞的官方聲明，事件發生於11月12日，挑戰途中安全繩鬆脫並纏繞前輪，導致風雲X3L突然失去動力。在影片中可見車輛行進至三分之二時突發異響，車體向右偏移，最後倒退撞上護欄並破壞現場設施。儘管無人受傷，但這次失敗讓原意為展現性能的活動轉變為一次負面示範，奇瑞也緊急於社群媒體發文道歉，並承諾負責維修與賠償損失，同時也向遊客與公眾致歉。 儘管行銷策略翻車，風雲X3L本身仍是一款值得關注的新世代SUV。其搭載增程式動力系統，由1.5升引擎與33.7 kWh電池組成，具備單馬達後驅與雙馬達四驅版本。四驅版輸出達422匹馬力與51.1公斤米的扭力，

Carture 車勢文化 ・ 9 小時前